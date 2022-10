Takhle moje babička zavařovala dýni. Oprášila jsem její recept a je geniální!

Symbolem podzimu jsou dýně. A to nejen ty okrasné, ale především ty jedlé. Zkuste je zpracovat podle receptu našich babiček. Vyrobte si oblíbenou retro pochoutku, a tou je oblíbený dýňový kompot. Nejenže chutná skvěle jako sladké mlsání, ale hodí se také do koláčů i k masu.

Dýně alias tykev

Jedná se o výrazný plod, který má každý spojen s podzimním obdobím a v posledních letech i s americkým svátkem Halloween. Dýně na první pohled zaujmou svými pestrými tvary a barvami, a tak se často uplatňují i jako zajímavá přírodní dekorace. Zároveň se jedná o užitečnou a zdravou zeleninu, která má široké použití v kuchyni.

Nejvíce známé jsou dýňové polévky, ale často se z dýní peče i chleba a muffiny. Stejně tak se z nich dá uvařit skvělá sekaná, karbanátky nebo dýňové noky. Nabídka je opravdu pestrá. V případě, že dýně nestíháte spotřebovat, jedním z nejlepších způsobů, jak je zpracovat do zásoby, je klasický kompot.

Kompotování je praktický způsob, jímž si můžete vypěstovanou dýni uchovat na dlouho. Zdroj: Heike Rau / Shutterstock.com

Něco málo o jejich původu

Dýně se řadí mezi nejstarší užitkové rostliny a pocházejí z Ameriky. Velké dýně zde jako kulturní rostliny pěstovali domorodci již tři tisíce let před naším letopočtem. V době objevení Ameriky se tato plodina dostala do Evropy a odtud i do Asie. Dýně se šířily především lodní dopravou a pro námořníky byly chutnou zeleninovou „konzervou“, protože měly dlouhou trvanlivost, než se zkazily nebo vyschly.

Kompotování

Jedná se o praktický způsob, jímž si můžete vypěstovanou dýni uchovat na dlouho. Kompotování není nic složitého a zvládne ho každý. Je k němu potřeba pouze uzrálá a pevná plodina, cukr a voda. Nikdy nezavařujte nahnilé či nijak poškozené kusy. Použít můžete dýni hokkaido, máslovou a další oranžové druhy. Nevhodná je dýně špagetová, protože se rozpadá.

Včas skliďte

Pokud patříte mezi pěstitele dýní, sami víte, že jde o naprosto nenáročnou rostlinu k pěstování. Velké dýně je možné nechat růst, dokud je neohrozí první podzimní mrazíky. Ve chvíli, kdy se blíží rapidní ochlazení, je čas je sklidit, a kromě jiného si vyrobit výborný domácí dýňový kompot.

Dýňový kompot podle našich babiček

Nejprve dýní rozkrojte, nakrájejte si ji na menší kusy a řádně každý zbavte tvrdé slupky. Odstraňte také měkký střed se semeny. Čistou dužinu nakrájejte na stejně velké kostky. Pokud chcete být kreativní, lze dýni nakrájet vroubkovým nožem. Dýně budete potřebovat tak 1 kg čisté váhy.

Do většího hrnce nalijte 2,5 l vody, přidejte 200 ml octa, 1 kávovou lžičku kyseliny citronové a 1 kávovou lžičku ananasového aroma. Vše pečlivě rozmíchejte a vložte do směsi pokrájenou dýňovou dužinu. Nechte ji v octové vodě louhovat do druhého dne. Pak vodu slijte a dýni nechte okapat na cedníku.

Dýně hokkaido se těší velké oblibě. Zdroj: Fischer Food Design / Shutterstock.com

Připravte si do hrnce 1 l vody a svařte ji společně s 0,5 kg cukru. Jakmile se cukr dostatečně rozpustí povařte v této lázni po dobu 5 minut dýňové kostky. Měly by si uchovat svou pevnost, proto je nevařte dlouho, aby se vám nerozvařily. Opět je sceďte a poté je naskládejte do čistých zavařovacích skleniček. V cukrové vodě ještě povařte citróny nakrájené na kolečka, přidejte pár hřebíčků, 1 celou skořici a vanilkový lusk. Výsledný nálev sceďte a zalijte s ním dýni ve sklenicích. Na závěr zavíčkujte a 15 minut sterilizujte.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.makova-panenka.cz, www.primanapady.cz