Dietní grilování: tiky, jak odlehčit jídlu o kalorie, aby nepřišlo o šťavnatost

Blíží se léto a my čím dál více využíváme oblíbených chat a chalup, zahrad i venkovního posezení. Grilování nebo táborák je běžný, ale přece jen malý obřad, kterým si ozvláštňujeme setkání rodiny i přátel. Každý, kdo někdy griloval, ví, že nejde jen o hození polotovaru na oheň a občasné otáčení.

Zpravidla se připravujeme už hodiny nebo dny předem, promýšlíme vhodné kombinace příloh a také chystáme gril samotný. Je to malý projekt!

Zdravé grilování, kalorie a diety

I když by se mohlo zdát, že spolu všechny termíny souvisejí, není to tak docela pravda. Diet a pohledů na stravování je dnes takové množství, že všichni v rodině můžeme držet dietu, ale každý jinou.

Pro vyznavače keto diety je grilování ideální způsob přípravy jídla. Středobodem jídelníčku je pro „keto lidi“ maso. Ani tuky jim nijak zvlášť nevadí. U těch z nás, kteří sledují kalorie, bude hodně důležité, jakou si dají přílohu, a zda je možné tuky nějak omezit. A to možné je.

Nemusíme totiž grilovat masa, můžeme se zcela zaměřit na zeleninu. Sáhnete-li po lehčím bílém masu, můžete namísto marinády s olejovým základem použít hořčici, limetkovou i pomerančovou šťávu nebo také pivo.

Klasické přílohy nejsou nutné. Někdy bohatě postačí salát nebo různé dipy. A co „zdravé“ grilování? Dá se říci v jedné větě, co je vlastně zdravé? Rozhodně! Zdravé je hlavně nekarcinogenní. Před samotným rožněním je důležité vše očistit od zbytků, aby připáleniny obsahující karcinogeny nepřišly do kontaktu s naším pokrmem. U přípravy masa na ohni je vhodné sledovat odkapávající šťávu a nenechat jí hořet, s čímž pomůže miska nebo pekáček, případně můžete použít zvlněný perforovaný grilovací tácek, který šťávu zachytí. Nenechte oheň v kontaktu s potravinami, pravidelně otáčejte a kontrolujte.

Co a jak

Záleží jen na vás, na co máte chuť. Masa se lépe grilují bez kostí a marinovaná. Jak už bylo zmíněno, marinád je obrovské množství, i těch bez oleje. Nemají být slané, ale naopak sladko kyselé.

Samotná grilovaná zelenina může být trochu suchá a nevzhledná, ani chuťově nebývá zajímavá. Můžete ji ale zakápnout troškou kvalitního olivového oleje a přidat například bylinky. I houby lze grilovat, k čemuž najdete v obchodě i vhodné kořenící směsi, pokud si nejste jistí. Můžete také grilovat celý lilek, který je poté ideální na jednoduchý dip z česneku, soli, petrželky nebo kopru, s troškou sezamové pasty tahini. Vynikající jsou také půlené česnekové paličky namočené řezem do oleje a soli, k nimž pro změnu můžete přidat i čerstvý nasekaný rozmarýn.

Takto upravený česnek můžete použít jen tak k masům nebo ve směsi se zeleninou. Takovou směs je dobré péci v kapse z alobalu, jelikož v ní zůstane více šťávy i aroma.

Přímo v ohni můžete připravit celé brambory, zabalené také do alobalu. Udělají se poměrně rychle a po otevření a naříznutí slupky je stačí dochutit solí a pepřem, ale i jinak, například výpekem, máslem nebo trochou dresingu.

Do polosyta

Pokud si z jakéhokoli důvodu hlídáme jídelníček, dobře víme, že nezáleží jen na tom “co” a “jak”, ale také “kolik”. Talíře plné jídla a rozepnuté knoflíčky u kalhot jsou českým nešvarem a u grilování to platí dvojnásob. Naučte se nepřejídat. Ať už je grilovaná pochoutka jakkoli skvělá, jezte střídmě a pomalu. Pokud víte, už ze startu, že sníte všechno do poslední cibulky, zredukujte množství už při nákupu. Odměňte se chutí, nikoli kvantitou.

