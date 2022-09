Stačí správně nakrájet hermelín: Tři bleskové recepty, lahodné a za pár korun

Když se řekne hermelín každému se hned vybaví populární kulatý sýr s bílou plísní na povrchu. Českou klasikou je ten nakládaný v oleji s cibulí a paprikou. Zkuste si tuto lahůdku připravit i jinak. Máme pro vás hned tři zajímavé a rychlé recepty.

Většina z nás si nedovede představit svůj jídelníček bez sýrů. S oblibou se konzumují nejen s pečivem či zeleninou, ale využívají se i jako hlavní jídlo, k nakládání, pečení nebo se dají uzobávat k vínu jen tak v čerstvé podobě. Jsou bohatým zdrojem bílkovin, tuku a vápníku a tělu dodávají cenné látky jako hořčík, fosfor a vitamíny A, B2 a D.

Hermelín a camembert

Jednou z nejoblíbenějších skupin sýrů jsou ty zrající tvarohové, které jsou očkované ušlechtilými plísněmi. Jedná se o hermelíny a camemberty, které se od sebe liší zemí vzniku, texturou, dobou zrání, chutí a zpracováním.

Hermelín pochází z Čech, konkrétně z Přibyslavi na Vysočině. Jeho název byl patentován již během roku 1946. Zdroj: profimedia.cz

Hermelín pochází z Čech, konkrétně z Přibyslavi na Vysočině. Jeho název byl patentován již během roku 1946. V současné době však na trhu narazíte na více sýrů s tímto názvem, ale často se k nám nakupují v Polsku. Camembert má svůj původ ve Francii.

Pravý hermelín není typický jen svou neporušenou bílou plísní na povrchu, ale také svými charakteristickými vlastnostmi jako je jemná vůně čerstvých žampionů a krémová středová část, a to po celou dobu trvanlivosti. Tento druh sýra s plísní byl pojmenován dle podoby povrchu královského pláště.

Vyzkoušejte netradiční recepty, kterými ohromíte

Inspirovat se můžete na videu zde:

Hermelín s medem a lesními plody

Připravte si hermelín tak, že do něho nakrájíte zářezy, které jsou od sebe vzdáleny zhruba 1,5 až 2 cm. Nedokrajujte je, aby vám sýr držel tvar pohromadě. Stejné zářezy udělejte kolmo k těm původním. Vznikne vám pokrájená mřížka. Takto připravený hermelín potřete medem, měl by zatéct i do všech zářezů. Dejte si mírně rozpálit teflonovou pánev, vložte do něho hermelín rozkrájenou a medem zalitou stranou ke dnu a nechte opékat tak 2 až 3 minuty. Poté můžete naservírovat na misku.

Nyní si posekejte nahrubo hrst lískových ořechů. Na pánev nalijte 2 polévkové lžíce medu a na mírně rozpálené pánvi jej rozpusťte. Poté k němu přidejte nasekané ořechy, 50 g čerstvých malin, ostružin a borůvek. Lehce vše opražte, osolte špetkou soli a přidejte dvě celé větvičky čerstvého rozmarýnu. A máte připravený výborný doplněk k hermelínu s medem, který stačí rozložit kolem sýra na misku a vše ozdobit opečenými rozmarýnovými větvičkami. Nakonec dejte vše zapéct do předehřáté trouby na 180 °C zhruba na 20 minut. Podávejte s pokrájenou lehce opečenou bagetou na olivovém oleji.

Bylinkový hermelín v bochníku chleba

Připravte si bochník kulatého chleba a v jeho středu vyřízněte kruh dle průměru hermelínu. Potom rozkrájejte horní část bochníku do mřížky, stejně jako jste to udělali v předchozím receptu s hermelínem. Opět nedokrajujte, aby spodní část chleba zůstala v celku. Hermelín vložte do kulatého otvoru v bochníku.

Do čisté misky si připravte směs z 1 kávové lžičky soli, 1 kávové lžičky sušeného oregana, ½ kávové lžičky sušeného rozmarýnu a ½ kávové lžičky sušené bazalky. Přidejte pokrájenou čerstvou plochou petržel, 5 stroužků rozmačkaného čerstvého česneku a zalijte 5 lžícemi olivového oleje. Připravenou směs řádně promíchejte a lžičkou ji nalijte do připravených zářezů v chlebu a přelijte i hermelín.

Následně dejte chleba na plech vystlaný pečícím papírem a zapečte v předehřáté troubě na 180 °C po dobu 20 minut. Pak stačí tuto delikatesu naservírovat na talíř, opečeným odlomeným chlebem nabírat výborný rozteklý hermelín a vychutnávat si skvělou kombinaci všech chutí.

Připravte si hermelín jinak a vyzkoušejte nové recepty. Zdroj: shutterstock.com

Hermelín zapečený společně s bagetkou

Vložte hermelín na suchou teflonovou pánev a nařežte do něho mřížku, kterou již důvěrně znáte. Zalijte medem a potřete 3 rozmačkanými stroužky čerstvého česneku. Osolte špetkou soli a lehce zalijte olivovým olejem. Pokrájejte si jednu bagetu, nejlépe italskou ciabattu, na plátky a poklaďte je rovnoměrně vedle sýra, vnikne vám tvar rozkvetlé květiny. Pokapejte ji také olivovým olejem a vše dejte zapéct do předem vyhřáté trouby na 15 minut. Pak už stačí jen naservírovat a konzumovat stejně jako v předchozím receptu.

