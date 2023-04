Holandský řízek podle normy ČSN z roku 1978. Milovali jsme ho za socíku!

Když se řekne řízek, každému se začnou sbíhat sliny. My vám dnes ale přinášíme klasický recept z roku 1978 na trochu jiný řízek, ten holandský. S křupavou strouhankou a šťavnatým masem. Ideální jako nedělní oběd, po kterém se jen zapráší.

Oproti klasickému řízku se ten holandský samozřejmě liší. I když se dnes připravuje v různých obměnách a variantách, základ je stejný – mleté maso a dobrý sýr. Nejedná se o dietní pokrm, přestože se jej nejrůznější výživoví specialisté a nadšenci do zdravé výživy snaží modifikovat do zdravějších verzí, ta nejlepší ale je klasická. A pokud většinu času dodržujete pestrý jídelníček, jednou za čas vám lahůdka v podobě poctivého holandského řízku neuškodí.

Holandský řízek podle norem z roku 1978

Fantazii se meze nekladou a s druhy masa můžete experimentovat. Nicméně kuchař Starej Fotr vám na videu ukáže, jak na pravý a poctivý holandský řízek pěkně podle norem z roku 1978:

Šťavnatost řízku dodá kvalitní vepřové maso, nejlépe bůček. Tukové krytí zajistí, že řízek nebude vysušený, ale jakmile do něj kousnete, rozvine se vám na jazyku lahodná chuť.

Bůček bez vytáček

Díky dobře zvolenému masu navíc nebudete muset do směsi přidávat ani mouku, ani strouhanku. Připravte si tak 800 gramů vepřového boku, nejlépe od řezníka, nebo z farmy a doma jej umelte. Z mletého polotovaru nebude výsledek nikdy tak chutný, jako když skutečně seženete kvalitní kousek masa.

Nemáte-li doma mlýnek na maso, vyberte bůček v řeznictví a nechte si jej tam přímo namlet, neměl by t být problém. Chuť pak zvýrazněte nastrouhaným sýrem. V původním receptu je uveden moravský bochník, který se v obchodech dá sehnat stále. Má poměrně výraznou chuť a tvrdší konzistenci, která se do řízků skvěle hodí. Počítejte ale s tím, že nepatří k nejlevnějším sýrům a 200 gramů, které do holandských řízků padnou, vyjde zhruba na 80 korun.

Maso je lepší si umlet doma, nebo pořádat přímo v řeznictví. Zdroj: Archiv ireceptar.cz



Bylinky v holandském řízku nesmí chybět!

Ke směsi mletého masa a sýru přidejte najemno nasekanou hladkolistou petržel nebo pažitku, hrst bude bohatě stačit. Dobře osolte, norma na množství masa uvádí 30 gramů soli, ale začněte s menším množstvím, chutě se rozleží, a opepřete. Přidejte ještě jedno vejce a 125 mililitrů mléka. Čistýma rukama směs dobře promíchejte tak, aby byla krásně kompaktní a dejte odpočinou minimálně na hodinu do ledničky.

Do pravého holandského řízku patří jen pár surovin, výsledek je božský. Zdroj: Shutterstock

Zaslouží si lahodnou přílohu

Jakmile je maso řádně vychlazené, vyndejte jej z lednice a tvarujte řízky, o něco větší než karbanátky. Připravte si suroviny na trojobal a každý řízek poctivě obalte. Ve vyšším hrnci nebo pánvi rozpalte vyšší vrstvu oleje. Vhodný je řepkový, použít pro jednou ale můžete i vepřové sádlo, a řízky z obou stran osmažte dozlatova. Podávat můžete s bramborovou kaší, bramborovým saláte, odlehčeným salátem, a pokud chcete lehčí přílohu, klidně zvolte nějaký oblíbený míchaný salát.

Zdroje:www.youtube.com, fresh.iprima.cz