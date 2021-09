Nejlepší houbové knedlíky: Levné, nadýchané, vynikající pouze s cibulkou

Pokud si myslíte, že v září už žádné houby v lese nenajdete, mýlíte se. Podle mykologů se ještě několik týdnů můžete těšit na houbařské žně. Navíc vám poradíme, jak je zužitkovat. Skvělé jsou totiž do houbových knedlíků. Jak si připravit ty nejnadýchanější a nejchutnější houbové knedlíky třikrát jinak?

Letošní září je pro houbaře časem žní, protože počasí růstu hub vysloveně přeje. Vyrazte tedy do lesa a rozhodně nepřijdete s prázdným košíkem. Pokud chcete vsadit na jistotu, jeďte na Šumavu, do jižních Čech nebo do Brd. Jaké druhy na vás čekají a jsou vhodné do houbových knedlíků? Přinášíme tři osvědčené recepty, na kterých si pochutná celá rodina!

Hřiby, kozáky, křemenáče, lišky a bedly. To jsou houby, které podle mykologů v září v českých lesích ještě najdete. Pak ale také můžete sbírat podzimní houby, které sice nejsou tak známé, ale jsou chutné a do houbových knedlíků jak dělané. Máme na mysli čirůvku fialovou, václavku smrkovou nebo stročka trubkovitého.

Přinášíme vám tři různé recepty na dokonalé houbové knedlíky, které se hodí k houbové omáčce, zvěřině, svíčkové nebo třeba jen s osmaženou cibulkou či zelím. Stačí si jen vybrat, které si dáte a své rodině připravíte!

Houbové knedlíky s cibulkou

Suroviny:

Na knedlíky:

4 hrsti čerstvých hub

sůl a pepř

rostlinný olej

1 hrnek polohrubé mouky

1 vejce

3/4 hrnku mléka

4 včerejší rohlíky

2 utřené stroužky česneku

Na cibulku:

1 cibule

olej na smažení

Postup:

Houby nakrájejte na malé kousky, osolte a opepřete a na troše oleje restujte, dokud se neodpaří všechna přebytečná tekutina. Mezitím si připravte základ na knedlíky. Promíchejte mouku, trochu soli, vejce a mléko a vypracujte těstíčko. Dejte ho chvíli odležet, aby se rozvinuly vlastnosti lepku a těstíčko hezky drželo pohromadě. Než se těstíčko odleží, nechte zchladnout houby a rohlíky nakrájejte na kostičky. Nakonec houby, rohlíky a utřený česnek vmíchejte do těstíčka. V hrnci přiveďte k varu dostatečné množství vody nebo si připravte parní lázeň (na dno kastrolu nalijte vodu, na ni dejte pařáček a vodu přiveďte k varu). Z těsta tvarujte knedlíky velikosti pěsti. Podle potřeby si ruce pomoučněte, aby se knedlíky tolik nelepily. Vkládejte je do vroucí vody (resp. na pařáček) a vařte asi 10 minut (v páře to trvá o trošku déle, asi 15 minut). Když vyplavou, jsou hotové. Než se knedlíky uvaří, nakrájejte cibuli na čtvrtkolečka a osmažte ji ve vyšší vrstvě oleje. Když začne zlátnout, odstavte ji z plotny a nechte dojít – bude tak krásně zlatá. Hotové knedlíky podávejte s osmaženou cibulkou a přelité trochou oleje ze smažení. Jako příloha je ideální salát.

Klasické houbové knedlíky

Suroviny:

60 g hrubé mouky

20 g strouhanky

80 g slaniny

200 g hub

8 žemlí

sádlo

petrželka

pepř mletý

1 cibule

0,25 l mléka

1 vejce

1 žloutek

sůl

Postup:

Na tuku zpěníme nakrájenou cibuli a zelenou petrželku, k tomu přidáme nakrájené žemle, osmažíme dokřupava, necháme vychladnout. V mléce rozmícháme 1 vejce a 1 žloutek, osolíme a nalijeme na žemle a necháme 1/2 hodiny odstát. Potom přidáme hrubou mouku, strouhanku, pepř, na slanině podušené houby a vše promícháme. Rukama namočenými ve studené vodě děláme menší kulaté knedlíky, které vaříme pomalu 10 minut ve slané vodě.

Jihočeské houbové knedlíky

Suroviny:

5 rohlíků nakrájených na kostky

2 až 3 vejce

100 mililitrů mléka

120 gramů polohrubé pšeničné mouky

250 gramů čerstvých hub

50 gramů másla

půl lžičky prášku do pečiva

petrželová a celerová nať

drcený kmín

sůl

Postup:

Očištěné houby nakrájíme na drobné kousky a na másle je dusíme spolu se solí a drceným kmínem, až změknou a vyvaří se případná šťáva (15 minut). Nakonec do míchanice přidáme posekané natě z petržele a celeru. Mléko, vejce, trochu soli, prášek do pečiva a větší část mouky důkladně promícháme. Řídké těsto pak promícháme s houbami a následně i s předem nakrájeným pečivem. Ze vzniklé hmoty namočenýma rukama tvoříme stejnoměrné koule, které následně obalíme a umáčkneme v mouce. Kulaté knedlíky vaříme ve vroucí osolené vodě, podle velikosti 12 až 15 minut. Po uvaření je navrchu trochu roztrhneme vidličkou a pomastíme máslem. Ideální přílohou je dušené sladkokyselé zelí, případně zelí cuketové a osmažená cibulka.

