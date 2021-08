S Jak udělat lehoučké nadýchané houskové knedlíky. Tento recept zvládne každý

Pokud chcete definitivně pokořit českou kuchyni, houskový knedlík je jistě ta poslední překážka, která vám chybí ke zdolání cíle. Jak ale udělat houskové knedlíky, které vám nezaberou celý den, povedou se vám hned na první pokus, a ještě k tomu si na nich pochutná celá rodina?

Pro mnoho nejen začínajících kuchařek představuje příprava domácího kynutého knedlíku doslova horor! My vám ale slibujeme, že s tímto receptem pro vás bude vaření oblíbené přílohy procházka růžovým sadem.

Knedlík má velmi obyčejné složení a jedná se tak o jednu z vůbec nejlevnějších příloh. Základní surovinou je hrubá mouka. Tu zásadně nezaměňujte s žádnou jinou! Než se pustíte do přípravy, vezměte si k ruce také nějakou tekutinu, ideální volbou je mléko, dále droždí, pečivo a sůl. To je všechno! Že by to bylo opravdu tak jednoduché?

Kde se vzal knedlík?

Kdysi dávno nebyl knedlík řazen mezi přílohy, ale na talíři figuroval jako hlavní jídlo. Jeho název pochází z německého slova „knödel“, které původně označovalo smažené masové kuličky s máčenou houskou.

Později se knedlík začal připravovat z mouky a vařil se ve vodě, tak jako tomu je dnes. To vše prý jen díky jednomu vojenskému kuchaři, kterému za války pobořili pec. Měl zadělané těsto na chleba, a tak ho nenapadlo nic lepšího než jej uvařit ve vodě. Z toho vznikl knedlík, hurá! Jak tedy přesně na něj?

Z těsta na knedlíky vyválíme šišky. Zdroj: Moving Moment / Shutterstock.com

Kolik čeho budete přesně potřebovat?

400 g hrubé mouky

20 g droždí + lžička cukru

1 vejce

1/4 l mléka

1 lžička soli

2 starší housky

Jaký je správný postup přípravy receptu?

Ze všeho nejdřív si pokrájejte housky na kostičky a nechte je chvíli oschnout. Mezitím si v misce rozmíchejte droždí s lžičkou cukru na kašičku, zalijte částí vlažného mléka a nechte vzejít kvásek. Zbývající mléko si odložte stranou na zadělání těsta. Do mísy prosejte hrubou mouku, přidejte vejce, vzešlý kvásek, sůl a postupně také mléko. Vznikne vám poměrně řídké těsto, ke kterému přidejte nakrájené housky. Ty všechnu vlhkost vsáknou. Zpracujte v hladké, nelepivé těsto.

Horké knedlíky je nejlépe krájet nití Zdroj: Tobik / Shutterstock.com

Ze zadělaného těsta vytvarujte dvě šišky a na pomoučeném prkýnku nechte 30 minut kynout. Po deseti minutách knedlíky otočte, aby vykynuly rovnoměrně. Mezitím si dejte vařit do velkého kastrolu osolenou vodu. Do vařící vody vložte vykynuté knedlíky, které předtím otřete mokrou rukou namočenou ve studené vodě. Tím si zaručíte to, že knedlíky nepopraskají. Zmírněte plamen a knedlíky vařte 10 minut, pak je obraťte a vařte dalších 9 minut. Uvařené knedlíky na prkénku propíchněte párkrát vidličkou, aby z nich vyšla pára. Horké knedlíky je nejlépe krájet nití, studené jdou i nožem.

Tenhle celý proces vám zabere zhruba hodinu a čtvrt času. A my jsme přesvědčeni, že to za to stojí!

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.ctidoma.cz, www.kucharkaprodceru.cz, www.lifee.cz