Jablkový dort Ládi Hrušky: Supersnadný, bleskový a nadýchaný jako polštářek

Jablka jsou ovoce, které je v Česku velmi oblíbené. Pokud už vás ale nebaví jíst pořád jen štrúdl, pak si udělejte nepečený jablečný dort podle Ládi Hrušky. Nebojte, není to vůbec nic těžkého. Tento recept je dokonce velmi snadný a rychlý, takže neváhejte a vzhůru do toho!

Pokud máte rádi jablka, připravte z nich skvělý dort, na kterém si určitě pochutnáte. Má ho rád i kuchařský všeuměl Láďa Hruška, který se svěřil se snadným receptem, jenž nyní můžete zkusit i vy. Nebo vaše děti. Je totiž tak jednoduchý, že ho zvládnou i ony. Odpočiňte si tedy od neustálého shonu a přenechte jim tentokrát místo v kuchyni. Uvidíte, že překvapí, na tuto pochoutku vám totiž stačí jen půlhodinka času a pět ingrediencí.

Hlavní surovinou dortu jsou jablka, která jsou pro lidské tělo bohatým zdrojem vlákniny a vitamínů. Kromě velkého množství vitamínu C obsahují jablka i železo, měď, zinek, křemík, vápník, hořčík a draslík. Ten pomáhá udržet stabilní hladinu vody v těle a také působí na správné fungování ledvin či svalů. Jablka jsou také plná antioxidantů, které chrání organismus před volnými radikály.

Jablečný dort je snadný a rychlý. Zdroj: Shutterstock

Nejvíce vlákniny je obsaženo pod slupkou

Nejvíce vlákniny je obsaženo ve slupce, proto je správné, že nechcete svým dětem jablíčka loupat. Skvělou zprávou také je, že po nich neztloustnete, i když jsou sladká. Mají totiž nízký obsah cukru a málo kalorií. Obsahují až 85 % vody a mohou je jíst i diabetici.

Jablka také bojují proti nečistotám pleti a vyrážkám. Pleťovou masku z jablek by měly vyzkoušet především ty ženy, které trpí na aknózní pleť se sklonem k maštění. Jablko má dále protizánětlivé účinky a působí na pleť hydratačně.

Piškoty do receptu patří. Zdroj: V_L/Shutterstock.com

Nepečený jablečný dort podle Ládi Hrušky

Pojďme se tedy pustit do přípravy. Budete potřebovat 5 jablek, 1 vanilkový pudink, 4 lžíce cukru, půl lžičky skořice a 1 balíček piškotů.

Nejprve jablka důkladně omyjte, oloupejte a nastrouhejte. Dejte je do hrnce, podlijte 200 ml vody a přihoďte půl lžičky skořice. Poduste vše společně asi pět minut. Do druhé mísy dejte hrnek vody, čtyři lžíce cukru a jeden sáček pudinku. Tuto směs přidejte do hrnce k podušeným jablkům a vařte, dokud vše nezhoustne.

Mísu, formu či jinou nádobu, ve které chcete dort mít, vystelte piškoty. Na ně vylijte jablečnou směs, na tu dejte piškoty a vše střídejte, dokud budete mít dostatek surovin. Následně nechte dort vychladnout v lednici do té doby, než ztuhne, a pak jej vyklopte. Podávat můžete se šlehačkou nebo zakysanou smetanou.

