Co se stane, když uvaříte česnek v oleji: Skvělá věc a zdravotní zázrak

Ať už česnek sami vypěstujete nebo ho dostanete, bude se vám hodit inspirace na jeho uchování. Pro koho je česneková pasta moc ostrá, měl by rozhodně vyzkoušet delikátní česnek konfitovaný.

Co je to konfitování? Je to způsob, jakým se upravuje především maso, třeba taková kachní stehýnka konfitovaná v kachním sádle se pak rozplývají na jazyku. Konfitovat znamená vařit v tuku, tedy v oleji, másle či sádle. Takové vaření pak musí probíhat zvolna, ať už na sporáku nebo v troubě.

Jak konfitovat česnek, se podívejte v našem videu:

Stěžejní je teplota oleje

Ideální teplota je taková, kdy ode dna stoupají v tuku řetízky bublinek, v troubě je to zhruba 110-120 °C, ale hodně záleží na tom, jak vaše trouba peče. Olej ani sádlo rozhodně nemají vřít, právě česnek by zhnědl a zhořkl, což by byla škoda. A s ním by zhořkl i olej, který je sám o sobě lahůdkou – chutná skvěle v salátu, na bramborách nebo na něm můžete připravit minutky.

Ideální teplota pro konfitování česneku je taková, kdy ode dna stoupají v tuku řetízky bublinek, v troubě je to zhruba 110-120 °C Zdroj: Hana Stuchlíková

Jak na konfitovaný česnek

Na 2 skleničky o objemu cca 150 ml budete potřebovat 250 g vyloupaných stroužků česneku, asi 250 ml olivového oleje, 1 lžičku soli, kuličky pepře, koriandru, hořčičného semínka, chilli a bylinky podle chuti.

Vyloupané stroužky česneku dejte do zapékací mísy či do hluboké pánve. Zalijte česnek olejem tak, aby stroužky byly zcela ponořené. Oleje dejte raději o trochu více než méně. Přidejte sůl, koření a bylinky a vše promíchejte. Vložte do trouby a při 110 °C pečte asi 1,5 hodiny. Nechte zcela vychladnout a pak česnekem, bylinkami a kořením naplňte čisté skleničky. Zalijte je olejem.

Konfitovaný česnek i olej z něho užijete do salátů, můžete ho rozetřít do pomazánek či smíchat s majonézou a použít třeba ke grilovanému masu a hamburgerům. Zdroj: Hana Stuchlíková

Jak konfitovaný česnek jíst?

Konfitovaný česnek je mnohem jemnější než čerstvý a je také úplně měkký – rozetřete ho snídaňovým nožem raz dva. Podle chuti stačí toust s česnekem už jen posolit a popřát si dobrou chuť.

Olej i česnek užijete do salátů, můžete ho rozetřít do pomazánek či smíchat s majonézou a použít třeba ke grilovanému masu a hamburgerům.

Zdroj: časopis Receptář