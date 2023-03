Pařený kynutý knedlík. Geniálně snadný a nerozvaří ho ani největší nešika

Chcete se doma blýsknout nadýchanými a vynikajícími knedlíky? Máme pro vás nejen ověřený recept, ale i tip, jak knedlíky nerozvařit. Takhle to totiž s přehledem zvládnou i kuchaři začátečníci.

Alespoň občas by na české tabuli neměly chybět perfektní domácí knedlíky. Měly by být nadýchané, nerozvařené a už vůbec ne tuhé a oslizlé. Poradíme vám, jak toho můžete jednoduše docílit. Vsaďte na osvědčený recept a uvařte knedlíky v páře. Uvidíte, že doma sklidíte poklonu a uspějete na jedničku.

Inspirovat se můžete na videu zde:

Pařený kynutý knedlík

Do mísy nasypte 300 g polohrubé mouky, přidejte 20 g nadrobno rozdrobeného droždí, 1 polévkovou lžící krystalového cukru a zalejte teplou vodou tak, aby byly kvasnice pod její hladinou. Takto nechte směs odpočívat 15 až 20 minut na teplém místě, než vzejde kvásek.

V tento moment přidejte do směsi 1 až 2 kávové lžičky soli a vymíchejte buď ručně, nebo pomocí robotu nadýchané těsto. Přendejte si ho do misky lehce vymaštěné olejem, přikryjte čistou utěrkou a nechte tak hodinu kynout opět na teplém místě.

Na pomoučněnou pracovní plochu opatrně vyklopte těsto a ještě ho trochu propracujte rukama. Následně ho rozdělte na dvě poloviny a z každé uválejte šišku. Knedlíky nechte chvilku odpočívat na kousku pečicího papíru, než se vám začne v hrnci vařit voda. Na pařák poté vložte knedlíky i s pečicím papírem a nechte 20 minut pod pokličkou uvařit v páře.

Po uplynutí náležité doby odklopte pokličku, knedlíky propíchejte špejlí a můžete krájet a servírovat na talíř.

Z těsta vždy vytvarujte velikostně stejné knedlíky, aby se mohly vařit stejně dlouhou dobu. Zdroj: Shutterstock

Tipy na dokonalé knedlíky v páře

Pokud chcete mít knedlíky vařené v páře dokonalé, je dobré dodržovat pár pravidel a osvědčených fíglů.

Z těsta vždy vytvarujte velikostně stejné knedlíky, aby se mohly vařit stejně dlouhou dobu.

Voda v hrnci by se knedlíků neměla nikdy dotýkat.

Pokud se chcete vyhnout tomu, aby se k sobě knedlíky přilepily, potřete je před uložením do páry sádlem nebo olejem.

Babičky sázely na ocet a mouku

Pokud se chcete vyhnout rozvaření knedlíků, které jsou pak nechutně mazlavé, přidejte do vařící vody 1-2 lžíce octa. Je jedno, jestli knedlíky vaříte v páře nebo ve vroucí osolené vodě. Stejně tak je možné přidat 1 lžíci octa přímo do těsta.

Výborným pomocníkem je i mouka, protože obsahuje škrob. Když ji přisypete 1 polévkovou lžíci do vařící vody, těsto se stáhne a knedlíky se nerozvaří.

Pokud se chcete vyhnout rozvaření knedlíků, které jsou nechutně mazlavé, přidejte do vařící vody 1-2 lžíce octa. Zdroj: Shutterstock

Jak lze rozvařený knedlík ještě zachránit?

Pokud už se vám knedlík rozvaří, můžete to zkusit ještě trochu napravit. Položte knedlík rozvařenou stranou na prkénko nebo talíř, prasklina se zatáhne a zacelí. Stejně tak můžete rozvařený knedlík použít jako základ do těsta dalšího nového knedlíku, když do něj přidáte mouku a vejce.

Zdroje: www.aazdravi.cz, www.toprecepty.cz, www.aromarecepty.cz