S tímhle trikem je obalování květáku hračka. Hospodyně ho znají odnepaměti

Milujete smažený květák a nechcete se trápit jeho zdlouhavou přípravou? Poradíme vám jednoduchý trik, jak obalit tuto zeleninu téměř bez práce.

Smažený obalovaný květák je oblíbenou českou klasikou, kterou si dá s chutí čas od času každý. Příprava této lahůdky však zabere poměrně dost času, a obzvlášť pokud máte hojný počet strávníků. Usnadněte si proto obalování jednoduchou metodou, kterou s oblibou využívaly už naše babičky. Postačí vám k tomu obyčejný sáček nebo krabička.

Květák neboli karfiol

Květák se řadí k botanickému druhu s názvem brukev zelná a původem pochází pravděpodobně z východního Středozemí. Konkrétně z Kypru, Kréty a možná i z Turecka. Už během středověku tuto zeleninu hojně využívali v Itálii a někdy v polovině 16. století se dostala i do střední Evropy.

Květák se řadí k botanickému druhu s názvem brukev zelná a původem pochází pravděpodobně z východního Středozemí. Zdroj: profimedia.cz

Nejprve byla zelenina známá pod názvem karfiol, později se začalo využívat uměle vytvořené pojmenování květák. V první polovině 19. století totiž dostala tato plodina díky Janu Svatopluku Preslovi název květné zelí, které se však dlouhodobě neuchytilo a brzy bylo nahrazeno jednoduchým slovem květák.

Květák v trojobalu je evergreenem české kuchyně

Toto klasické české jídlo milují nejen dospělí, ale i děti. Nejčastěji se podává s vařeným bramborem a domácí tatarskou omáčkou. Jeho příprava je však poněkud zdlouhavá a ne moc zábavná. Pojďte si proto tuto práci urychlit. Víme, jak na to.

Začněte přípravou květáku

Základem je výběr kvalitní hlávky květáku, který je nejprve nutné zbavit všech listů. Poté rozeberte pomocí nože květák na menší růžičky a pečlivě je opláchněte pod tekoucí vodou. Vložte je do hrnce s osolenou vroucí vodou a pár minut je povařte. Pokud se chcete vyhnout nepříjemnému odéru květáku, kápněte do hrnce pár kapek citrónu. Pak nechte zeleninu okapat a vychladnout na cedníku.

Urychlete si obalování drobnou fintou

Jednotlivé růžičky květáku je potřeba před smažením obalit v klasickém trojobalu. Nejdříve v hladké mouce, pak v rozšlehaných vejcích s trochou mléka, a nakonec ve strouhance.

Stačí, když si vezmete k ruce dva pevné sáčky nebo krabičky, a to na strouhanku a hladkou mouku. Vajíčko s mlékem si rozšlehejte v misce. Vždy nejprve naplňte několika kusy květáku sáček či nádobu s moukou, uzavřete je a protřepejte. Pak je přemístěte do vajíčka a odtud do sáčku se strouhankou. Opět stačí jen lehce protřepat a máte hotovo. Mouka i strouhanka se tak dostane během okamžiku i do špatně přístupných míst. Ušetříte si tak nejen čas, ale i upatlané ruce.

Jednotlivé růžičky květáku je potřeba před smažením povařit a pak obalit v klasickém trojobalu. Zdroj: Angel Simon / Shutterstock.com

Smažení je už hračka

Takto jednoduše a rychle obalené růžičky květáku pak už stačí jen postupně vkládat do pánve s rozpáleným olejem, anebo do fritézy. Protože máte květák již lehce předvařený, stačí ho smažit jen pár minut. Měl by mít zlatavou barvu a příjemnou křupavost.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.i60.cz, www.peceni-s-laskou.webgarden.cz