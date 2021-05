Šikovné triky, jak nejlépe očistit a oloupat krevety a další plody moře

Máte rádi mořské plody, ale u krevet si nejste jistí, jak je správně očistit? Není to žádná věda. Způsobu je několik, a i když krevety tepelně upravíte vcelku, nic strašného se nestane. Zkuste si s námi, jak je zbavit všeho, co nebudete jíst. Je to práce navíc, ale vyplatí se!

Pro milovníky mořských plodů jsou krevety vyhledávanou pochoutkou, jejíž příprava trvá jen chvilku. Opravdu důležité je zbytečně krevety nepřevařit, i když se jedná o velké druhy.

Co na to šéfkuchař

Abychom si jejich jemnou chuť a šťavnaté maso vychutnali a nebojovali na talíři s jejich krunýřky, musíme je správně očistit ještě před vařením. Někteří kuchaři zastávají názor, že je není nutné čistit před přípravou pokrmu, a že naopak ponechání tvrdé schránky přispěje výraznější chuti. Tomu není třeba oponovat. Oloupané krunýřky si můžete dát bokem a použít je na vývar, nebo je povařit zároveň s krevetami v uzavíratelném sítku. Takto připravený pokrm si zachová veškeré kvality a vy si je vychutnáte bez toho, abyste odkládali příbor a loupali je během večeře.

Někteří kuchaři zastávají názor, že krevety není nutné čistit před přípravou pokrmu Zdroj: Profimedia

Způsobů je několik

Na internetu naleznete hned několik způsobů, jak krevety čistit, a určitě všechny s jistou dávkou šikovnosti fungují. Osobně doporučuji používat kuchyňské nůžky před ostrými noži. Pokud jste zdatnější a máte s čištěním mořských plodů ryb zkušenosti, nůž pro vás nebude překážkou. Pokud se ale do takového úkolu pouštíte poprvé, s nůžkami se vám bude na vlhkém pevném povrchu krevety manipulovat jednodušeji. Z krevety odstraňujeme hlavičku, nohy, střívko, krunýř a většinou i ocásek. Ten někteří šéfkuchaři ponechávají. V konzumaci nijak nepřekáží a na talíři působí zdobně.

Jak na to

Nůžkami odstřihneme hlavičku a prsty odstraníme nožky, které se vyloupnou jednoduše po částech. Nůžky zasuneme pod krunýřek na zádech krevety a prostřihneme jej celý až k ocásku.

Na loupání krevet a mořských plodů existují různé triky Zdroj: Profimedia

Po odstranění krevetího brnění nařízneme krevetu na zádech, až se nám ukáže nazelenalé nebo i bílé střívko, jako tenoučký provázek, který prsty jemným tahem odstraníme. Zbývá ocásek, který, jak jsme si řekli, můžeme ponechat nebo odstranit prsty, případně odstřihnout.

Krevety před vlastní přípravou pokrmu skladujeme ve studené vodě nebo je můžeme marinovat.

Pokud vám nevadí pořádně si krevetu osahat, můžete také použít jen vlastní prsty, pro odstranění hlavičky, otevření krunýře ze strany břicha i stažení tvrdých částí podél celého svalu. Jen pro vyjmutí střívka bude nutné použít nůž. Při manipulaci zjistíte, že jednotlivé části lze odstranit velmi jednoduše, ale o tvrdý krunýřek si můžete poškrábat konečky prstů.

Dalším způsobem je také použití dlouhé vidličky, jíž zasuneme pod krunýřek, a ten celý stáhneme dolů. Tento tip je vhodné nastudovat za pomoci videí, která najdete na internetu. Úspěšné stažení krunýřku vidličkou vyžaduje trochu praxe a jisté držení nástroje, které může nováčkům působit potíže.

Další mořské plody

Mořští živočichové jsou všelijací a jejich příprava před vařením může být i docela náročná. Mušle a škeble je potřeba jen manuálně odrhnout od nečistot a vařit celé, tak jak jsou.

Ryby, olihně nebo chobotnice je potřeba kuchat aspoň s minimální znalostí jejich anatomie. V našich podmínkách se k nevyvrženým snad ani nedostaneme, čerstvé jsou jen velmi zřídka. I krevety máme přece většinou mražené, již připravené k tepelnému zpracování.

Na závěr vás ale potěším hned dvěma neobvyklými a skutečně použitelnými triky, jak čistit ryby. Z domova jsem se naučila ryby kuchat od břicha.

Mořské plody jsou vynikající pochoutka, některé ale odrazuje od jejich konzumace loupání Zdroj: Profimedia

Pokud ale plánujete filetovat a nemáte zájem o vnitřnosti, můžete filet seříznout přímo z nekuchané ryby. Je to sice logické, ale často jsem se přistihla, že rybu kuchám celou, jak mi velel zvyk, i když to vůbec nebylo nutné.

Pokud chcete celou rybu i s kostrou a nechcete filetovat, můžete ji ostrým nožem naříznout hned za žábrami téměř do půli, a hlavu i se všemi vnitřnostmi vytržením oddělit. Tímto způsobem se zcela vyhnete otevírání ryby od břicha. Takový trik používám na drobnější ryby, nikoli na vánočního kapra. Ale jde jen cvik.

