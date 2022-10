Jak ohřát knedlíky v mikrovlnce: Jednoduchý trik s igeliťákem

Předem připravené knedlíky vám ušetří čas, když potřebujete mít oběd rychle hotový. Víte však, jak je správně ohřát, aby neztratily svou kyprost a vlhkost? Díky tomuto jednoduchému triku si zaručeně pochutnáte na té pravé chuti domácích knedlíků!

Častým následkem špatně ohřátého knedlíku může být jeho ztvrdnutí nebo naopak drobení na talíři. Nejrychlejší a nejsnadnější způsob je ohřátí knedlíku v mikrovlnce, ovšem i tady se musíte řídit určitými pravidly. Nestačí je tam pouze strčit, dát plný výkon a čekat, že budou poté chutnat fantasticky. Jak tedy zajistit, aby všem jídlo na talíři chutnalo?

Do mikrovlnky v pytlíku

Pro udržení všech vlastností knedlíku je skvělé použít PET sáček neboli igelitový sáček. Nakrájené knedlíky, ať už houskové nebo bramborové, vložte do sáčku a pokropte je několika kapkami vody. Poté sáček zavažte a ponechte ho na maximální výkon v mikrovlnné troubě na půl minuty. Zaleží rovněž na výkonu vaší mikrovlnky, a proto se doba ohřívání může lišit podle přístroje. Při vyndávání sáčku dejte pozor, jelikož bude horký a po otevření se vypustí horká pára, tak abyste se neopařili.

I kupované houskové knedlíky nejdříve nakrájejte a poté dejte ohřát. Zdroj: Shutterstock

S mraženým si rovněž poradí

Do mikrovlnky můžete vložit také zmrzlé ovocné knedlíky, které si možná uchováváte na zimní období, kdy je domácího čerstvého ovoce nedostatek. Pochutnáte si na nich nejen vy, ale také určitě každé dítě. Nemusíte se bát, že byste knedlíky museli nejdřív rozmrazovat. Mikrovlnná trouba to udělá za vás! Opět je vložte do mikrotenového sáčku a zavázaný ho vložte do mikrovlnky na pět minut. Knedlíky se rozmrazí i dostatečně prohřejí.

Pára je také možnost

Kromě mikrovlnky můžete ohřát knedlíky i v páře, ale potrvá to o pár minut déle. Nejlepší variantou je pařáček, avšak pokud ho nevlastníte, pak ho zcela může nahradit síto či cedník. Do kastrolu nalijte trochu vody a přiveďte k varu. Knedlíky nakrájené na jeden centimetr šířky poskládejte do pařáčku tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Přiklopte pokličkou a ohřívejte maximálně pět minut. Pokud byste ohřívali delší dobu, knedlíky by se staly „slizkými“.

Jak u sáčku, tak i u hrnce dávejte pozor na horkou páru. Zdroj: Shutterstock

