Jak správně vařit těstoviny: Většina Čechů dělá dvě zásadní chyby

Neznám snad nikoho, kdo by těstoviny nejedl. Samozřejmě určitě existují, a ne málo (předpokládám), ale v mém okruhu přátel a známých nikoho takového nemám. Někdo je má rád na všechny způsoby, další holduje jen zapečeným, na sladko, s omáčkou nebo pestem apod.

Jsem asi ten první případ „všežravce“. Dám si je ráda v restauraci, když mě třeba zaujme kombinace přísad. Někdy jsem zklamaná, jindy zase nadšená. Těstoviny patří mezi moje oblíbená jídla i v domácnosti. Je to rychlé (většinou) a snědí je všichni členové rodiny bez remcání.

Trocha omáčky okolo těstovin

Kolik druhů těstovin je, to, myslím, nikdo ani netuší. V dnešní době seženete v obchodě vaječné, nevaječné, celozrnné, luštěninové, bezlepkové, žitné a spoustu dalších. Já si ráda připlatím a nechávám si z jednoho obchůdku s vínem v Praze dovážet vynikající italské.

Těstoviny patří mezi velmi oblíbená a rychlá jídla Zdroj: Profimedia

Ale není to jen o složení pasty, ale také o tvaru! Některé jsou do polévky, jiné například na plnění. A ty, co jsou neplněné, tak se asi využívají nejčastěji. V mém případě 100%. Dost tvarů jsem donedávna ani neznala, pár jsem jich pro vás vybrala:

Plněné – vám asi představovat nemusím, asi každý zná tortellini a ravioly, ale pojem cappelleti až tak obvyklý není. Jedná se o plněné těstoviny ve tvaru malých kloboučků – aha! To jsem jedla, ale netušila název.

Polévkové – tady si asi také lidé vybaví spoustu tvarů, ale znáte jejich název? Např.:

stelline – malé hvězdičky

– malé hvězdičky peperini – malé kuličky/kostičky

– malé kuličky/kostičky alfabetti – malá písmenka a čísla (pamatujete na školní jídelnu a na okraji talíře složené slovo? U našeho stolu jsme museli rukama nápisy překrývat před dozorem, tak si umíte představit ta složená moudra)

– malá písmenka a čísla (pamatujete na školní jídelnu a na okraji talíře složené slovo? U našeho stolu jsme museli rukama nápisy překrývat před dozorem, tak si umíte představit ta složená moudra) anellini – malé kroužky

Neplněné – u nich bychom tu byli do zítřka, tak jen ty, z mého pohledu, zajímavé:

spaghettin i – velmi tenké špagety

i – velmi tenké špagety bucatini – dlouhé špagety, uvnitř duté

– dlouhé špagety, uvnitř duté casarecce – domácí těstoviny svinuté do tvaru S

– domácí těstoviny svinuté do tvaru S Orecchiette – tvar oušek

– tvar oušek radiatori (tento název velmi pobavil) – tvar noků se žebrováním

(tento název velmi pobavil) – tvar noků se žebrováním pizzoccheri – rovné nudle z 80% pohankové mouky (ty mám moc ráda, poznala jsem je na sjezdovce v Itálii, když jsem je zkoušela doma, něco se při postupu pokazilo…samo , jak jinak!)

Kolik druhů těstovin je, to, myslím, nikdo ani netuší. Zdroj: Profimedia

Neproplachovat a nepřidávat olej

Ale abychom se dostali k tomu vaření. Nejlépe uděláte, když si koupíte hrnec přímo na těstoviny. Ale kdo má malou kuchyň jako já, postačí normální kastrol. Důležité je počítat s tím, že na každých 100g těstovin je třeba 1 litr vody. Před varem se přidá sůl (někdo dává i olej, ale Italové to nedělají, protože se na ně pak dobře nechytá omáčka). Vybrané těstoviny se hodí do vody.

Během vaření by se měly párkrát promíchat. Sceďte, když jsou těstoviny na skus, neboť ještě chvilku „docházejí“. Další dilema. Propláchnout studenou vodou nebo ne? Prý se to dělat nemá a důvod je stejný jako u oleje. Ale přiznám se, že to pod tu studenou vodu strkám, asi ze zvyku. Už zbývá jen čerstvě uvařené těstoviny smíchat s omáčkou a naservírovat na talíř.

Můj tip na rychlou omáčku:

Suroviny – kvalitní smetana na vaření, plátek masa (připravuji z kuřecího), sůl, pepř, Podravka

Maso si nakrájejte na kostičky (třeba), posolte, opepřete a hoďte na pánev. Když je maso hotové, přilijte smetanu, sůl, trochu pepře a lžičku Podravky. Povařte. Ochutnejte a dle chuti vylaďte. K omáčce přidejte těstoviny, promíchejte a hotovo. Talíř, příbor a dobrou chuť.