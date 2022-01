Jak udělat vynikající cappuccino doma bez kávovaru?Je to snazší, než si myslíte

Máte chuť na lahodné cappuccino, ale nemáte přístroj, který by ho uměl připravit? To vůbec nevadí, poradíme vám ruční postup, který není vůbec těžký a výsledek je přímo ohromující. Návštěva nepozná rozdíl!

Máte doma návštěvu, která si objednala cappuccino, ale vy nemáte kávovar, který ho umí připravit? Nezoufejte, známe domácí recept na cappuccino bez použití kávovaru. Nejenže je to snadné a rychlé, ale navíc chutná skvěle. Pokud se sami nepřiznáte, návštěva rozhodně nepozná rozdíl! Možná si dokonce pochutná ještě víc.

Cappuccino je považováno za italský nápoj, ve kterém je více mléka než v klasické kávě. V podstatě ho tvoří z jedné třetiny espresso, z druhé třetiny teplé mléko a z třetí třetiny mléčná mikropěna. U té je důležité, aby byla jemná, bez bublinek, a také zarovnaná. Na ní by měla být nasypaná skořice nebo kakao. Někde se dokonce setkáte s latte art, kdy na svém cappuccinu můžete nalézt nádherný obrázek.

Káva se v Evropě dlouho pila jen na turecký způsob. Zdroj: profimedia.cz

V Evropě se preferovala turecká káva

Tento nápoj nebyl v Evropě běžný, dlouho se tu pila káva na turecký způsob. Kořeny cappuccina ale sahají až do 18. století, kdy se poprvé objevilo v Rakousku. Vídeň byla proslulá svými kavárničkami, proto se tento druh kávy objevil právě tam. Tehdy se však jmenovalo Kapuziner, což značilo kávu se smetanou a cukrem.

O podobnějším cappuccinu tomu dnešnímu se pak můžeme bavit až od 30. let 20. století a to v Itálii. I tak se ale spíš podobalo vídeňské kávě se šlehačkou ozdobené hoblinkami čokolády. Horká mikropěna se začala dělat až později.

Italové všechny vychytávky ohledně cappuccina dovedli k dokonalosti až po druhé světové válce. Především pak právě šlehání mléka v hustou jemnou pěnu. Poté se tento nápoj stal hitem kaváren po celém světě a dodnes ho mají lidé velmi rádi.

Základem cappuccina je bohatě napěněné mléko. Zdroj: Vitaliya/Shutterstock.com

Jak si připravit domácí cappuccino bez kávovaru

Použijte kvalitní a čerstvou zrnkovou kávu. V kávomlýnku zrnka umelte až těsně před přípravou nápoje. Připravte si plnotučné vychlazené mléko, šlehač na mléko a předem nahřátý šálek či hrnek na cappuccino.

Kávu si připravte na turecký způsob, a to spíše silnější a v menším objemu, abyste se co nejvíce přiblížili výrazné chuti espressa. Pamatujte, že do pravého cappuccina patří espresso, čili je v něm káva o objemu asi 30 ml, zbylých 120 až 150 ml tvoří mléko. Po uplynutí doby extrakce kávy ji přes sítko nalijte do předem nahřátého šálku. Důležité je vytvořit bohatou mléčnou pěnu pomocí ručního šlehače na mléko. Mléčnou pěnu nalijte přímo doprostřed šálku a po chvíli ji lijte po stěně šálku. Poměr kávy a mléka by měl být jedna ku dvěma, čili jedna třetina kávy a dvě třetiny teplého mléka s mléčnou pěnou.

Na přípravu cappuccina bez kávovaru se podívejte ve videu:

Zdroj: www.kavomil.cz, www.damskydenik.cz, www.babinet.cz