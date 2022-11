Jak udělat jogurt: Ten jednoduchý domácí je zázrak na zažívání a zdraví střev

Probiotickou nálož naleznete především v domácím jogurtu. Jak ho udělat? Jeho příprava je překvapivě velmi snadná a s výsledkem budete více než spokojeni. Pusťte se i vy do následujícího receptu!

Všechny milovníky mléčných produktů tato výroba domácího jogurtu přímo nadchne. Budete potřebovat pouze pár základních surovin a hrnec, pokud nemáte jogurtovač. Výroba domácího jogurtu má hned několik výhod. Vyjde vás levněji než kupovaný, jste ekologičtí, jelikož neplýtváte plastovými kelímky, a navíc víte, co přesně váš jogurt obsahuje.

Jogurt dvěma způsoby

Domácí jogurt můžete vyrobit dvěma způsoby, které se od sebe liší pouze jednou surovinou. Buď použijete živou kulturu nebo sušenou.

Podívat se můžete na video:

Litr čerstvého mléka smíchejte se 2 až 3 lžícemi kvalitního jogurtu s živou kulturou. Směs rozdělte do čistých sklenic a přiklopte víčkem tak, aby dovnitř šel vzduch. V případě sušičky či lázně nastavte teplotu na 45 °C a nechte fermentovat 6 až 7 hodin. Během tohoto procesu jogurt nemíchejte. Po uplynulé době dejte sklenice do lednice, kde se krásně vychladí.

Postup pomocí hrnce

Pokud nemáte žádný přístroj, který dokáže vařit při určité teplotě, tak můžete použít hrnce. Mléko nalijte do jednoho z hrnců, přiveďte k varu a za stálého míchání nechte probublávat 5 minut. Poté musíte mléko co nejrychleji zchladit, a proto si dopředu připravte druhý hrnec s ledovou vodou, do kterého klidně můžete přidat i pár kostek ledu. Po uvaření mléka vložte horký hrnec do toho se studenou vodou.

Příště můžete použít živou kulturu již z vašeho vyrobeného jogurtu. Zdroj: Shutterstock.com / Tanya Stolyarevskaya

Ponechte ho tam do té doby, dokud nebude mít mléko teplotu 40-45 °C. Poznáte to pomocí teploměru nebo malíčku, když ho udržíte ponořený v mléku alespoň 5 sekund. Následně metličkou zašlehejte jogurt nebo sušenou kulturu, kterou do mléka přidejte. Poté už stačí přelít směs do čistých sklenic a nechat sterilizovat 4-8 hodin v klasické nebo mikrovlnné troubě při teplotě 45 °C.

Důležitý krok při výrobě jogurtu

Abyste jogurt měli krásně tuhý, je zásadní dodržet zmíněné probublávání mléka po dobu 5 minut. V této fázi se ničí nežádoucí mikroorganismy a inhibiční látky, které by mohly zabránit růstu mléčné kultury. Rovněž dochází k denaturaci bílkovin neboli rozrušení jejich struktury. Pokud by se mléko nezahřálo na teplotu 90-95 °C, výsledný jogurt se bude táhnout.

Čerstvé mléko bývá ošetřeno pouze šetrnou pasterací, která probíhá při teplotě 71,5-74 °C. Zdroj: Shutterstock

Dokonalá snídaně nebo svačina

Domácí jogurt je ideální sníst do 2-3 dnů, jelikož obsažená živá kultura neustále zraje, čímž dochází ke zvýšení kyselosti. Ochutit ho můžete marmeládou, čerstvým ovocem nebo rozpuštěnou čokoládou. Pro oslazení použijte med, čekankový nebo javorový sirup. Do jogurtu můžete přidat téměř cokoliv, na co máte zrovna chuť!

