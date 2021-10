Jak připravit nejlepší kuřecí prsa: Tajemství tkví ve dobrém nařezání a marinádě

Pokud patříte mezi ty, co mají raději kuřecí stehýnka, protože si o prsíčkách myslí, že jsou suchá, přínášíme jeden trik. Ten vás přesvědčí, že i tento druh masa může být skvělý a šťavnatý. Stačí je správně nařezat a marinovat.

Připravit kuřecí prsa tak, aby byla chutná a šťavnatá, není nic jednoduchého. Důležitý je správný výběr masa, marinování a správné nakrájení. Možná jste to nevěděli, ale je důležité na prsíčku udělat několik řezů.

Kuřecí prsa jsou chutnou, dietní a rychlou záležitostí, kterou někteří nejedí jen proto, že jim připadají suchá. To může být minulostí, pokud je správně upravíte.

Dbejte na správný výběr masa

Začněte správným výběrem masa. Ideální je maso od prověřeného řezníka. Snažte se vyhnout zabaleným balíčkům ze supermarketu, kde je maso napíchané vodou a solí. Kuře by mělo být ideálně českého původu a z farmářského chovu.

Kuřecí prsa patří k dietním pokrmům. Zdroj: Shutterstock.com

Pokud chcete, aby bylo prso šťavnaté, namarinujte ho den předem. Nejprve udělejte do prsa zářezy a pak je vložte do marinády. Skvělá je marináda z oleje, bylinek, česneku, cibule, hořčice a worchesteru. Kuřecí prsa vždy dávejte na hodně rozpálenou pánev a opečte zprudka ze všech stran. Díky nařezání uvidíte, zda je dobře propečené, což je u kuřecího masa velmi důležité.

Velkým hitem je momentálně také trhané kuřecí maso. Uvařte kuřecí prsa vcelku tak, aby byla měkká, následně je vyndejte a vidličkou natrhejte na malé kusy. Ty pak přidejte například do omáčky nebo servírujte na mexický způsob.

Kuřecí prsa můžete zpracovat několika způsoby

Když víte jak na to, kuřecí prsa jsou vděčným masem. Můžete je péct vcelku, nakrájet na nudličky, naplnit je jako kapsu, udělat z nich řízky, ale jsou skvělá i do omáčky. Pozor ale na to, aby nebyla nudná.

To určitě nebudou právě díky zmíněnému nařezání. Do řezů pak totiž můžete nalít marinádu a budou ještě šťavnatější, také do nich lze vložit plátek másla nebo třeba rajčete a mozzarelly.

Před klepáním vložte kuřecí prsa do plastové fólie nebo do sáčku. Zdroj: Jaclyn Vernace/shutterstock.com

Následně prsa osmahněte zprudka na pánvi nebo pečte v troubě na malých brambůrkách.

Pokud byste přece jen chtěli maso připravovat na měnší kousky, nebojte se toho. Lépe do sebe nasáknou marinádu a je větší pravděpodobnost, že zůstanou šťavnaté. Je to důvod, proč se právě takto podávají v mnoha světových kuchyních. Nejčastěji v čínské, indické a mexické.

