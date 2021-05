Jak udělat babiččin pečený čaj, zapomenutou lahůdku a účinný elixír zdraví

Bez šálku zeleného, černého, bílého nebo ovocného čaje si spousta lidí nedokáže představit den. Ať už konzumujete čaj jako „nakopávač" nebo si bez něj nedokážete představit večerní relax. Zkuste však vyměnit čajové sáčky nebo sítka za něco tradičnějšího. Vyrobte si babiččin pečený čaj.

Klasický čaj z listů čajovníku se k nám dostal až v 19. století. Do té doby naši předci připravovali teplý či studený nápoj z bylinek a ovoce. S rozmachem ovocných čajů, jež se dají koupit v sáčcích, se ale na pečený čaj trochu zapomnělo. A to je škoda, protože různé druhy pečeného čaje jsou 100 % přírodního charakteru, nabízí lahodnou chuť a mají příznivý účinek na organismus. Když si ho navíc připravíte doma, bude bez umělých barviv, sladidel a konzervantů.

Jaké ovoce použít na pečený čaj?

Pečený čaj se dá připravit téměř ze všech druhů ovoce. Nevhodné jsou možná měkčí druhy jako jsou meruňky nebo banány. Nejčastěji se používají bobuloviny, které najdete v lese, a exotičtější ovoce včetně citrusů nebo kořen závoru. Využít se mohou i jablka, hrušky, švestky a další ovoce, kterého máte nadbytek a nechcete ho mrazit ani zavařovat.

Pečený čaj můžete připravit z různých druhů ovoce. Zdroj: Alena Haurylik / Shutterstock.com

Jak si připravit pečený čaj?

Podíl ovoce na několik dávek by se mělo pohybovat kolem 2 kilogramů. Dále budete potřebovat koření jako je skořice, badyán, hřebíček nebo kardamon. Pokud však chcete dosáhnout chuti jako za starých časů, stačit vám bude voňavá skořice.

Postup přípravy pečeného čaje

Ovoce důkladně umyjte, odstraňte pecky a nakrájejte je na malé kousky. Nemusíte ho loupat, slupka dodá čaji zajímavou chuť. Jakmile máte ovoce připravené, nasypte je do velké mísy a přidejte asi půl kila cukru a špetku koření. Směs důkladně zamíchejte a rozprostřete na hluboký plech. Pečte 10 minut při 200 °C. Po deseti minutách zalijte ovoce asi 1dl rumu a nechte je pustit šťávu. Bude to trvat přibližně 20 minut. Nezapomeňte směs průběžně promíchávat.

Jak dlouho pečený čaj vydrží?

Po upečení směs i se šťávou vložte do sterilizovaných skleniček a důkladně uzavřete. Nechte vychladnout víčkem dolů. Vydržet by měla v lednici nebo chladnější spižírně cca rok.

Po upečení směs i se šťávou vložte do sterilizovaných skleniček a důkladně uzavřete. Zdroj: Melinda Nagy / Shutterstock.com

Letní pečený čaj

Osvěžující pečený čaj si můžete připravit i pokud nemáte zahradu a vlastní úrodu. Budete potřebovat 1 kg mražené lesní směsi, 1 citron, 600 g cukru, badyán, 5 ks hřebíčku, 2 dcl rumu. Mražené ovoce rozmrazte. Citron oloupejte a vše nasypejte do pekáče. Přidejte cukr a koření a vložte do vyhřáté trouby. Pečte cca 40 minut. Ovoce by mělo pustit šťávu.

Pečený čaj za zahřátí

Něco na vás „leze"? Připravte si super zdravý pečený čaj ze zázvoru a koření. Budete potřebovat 400 g zázvoru, 3 ks pomeranče, 6 mandarinek, 1 citron, 1 limetku, 4 lžíce medu nebo 250 g třtinového cukru, 3 celé skořice, badyán a hřebíček. Zázvor zbavte slupky a nahrubo nastrouhejte. Citrusy oloupejte a nakrájejte. Promíchejte, nasypte do pekáče a vložte do vyhřáté trouby.

Zdroj:

www.ceskatelevize.cz, www.spektrumzdravi.cz