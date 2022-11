Přepuštěné máslo neboli ghí vydrží i roky. Jak ho jednoduše vyrobit doma?

Přepuštěné máslo neboli ghí se u nás opět dostává na scénu. Oproti klasickému máslu má nejen vynikající chuť, ale i několik předností v použití a v účincích na naše zdraví. S oblibou jej využívaly už naše babičky a dobře věděly proč. Poradíme vám, jak si jej snadno můžete udělat v pohodlí domova.

Přepuštěné máslo se opět stává čím dál větším trendem a mnoho domácností se vrací k jeho pravidelnému užívání. Ghí pochází z Indie, kde je součástí ajurvédské medicíny. Velice často tento druh másla využívaly už naše babičky, a to především pro jeho delší trvanlivost a pohodlnější smažení. Kromě toho, že ghí dodá pokrmům i lahodnější chuť, má i mnoho zdravotních benefitů. Koupit lze samozřejmě v obchodech, ale podomácku vyrobené ghí je podstatně levnější.

Jak si můžete ghí připravit se můžete podívat zde:

Postup výroby je jednoduchý

Zhruba z 1 kg másla získáte 1 l přepuštěného másla. Připravte si hrnec se silným a nejlépe světlým dnem, aby byly dobře vidět veškeré nečistoty. Nesolené máslo pak pomalu při mírné teplotě rozpouštějte a přiveďte k varu. Poté nechte máslo jen probublávat a hlavně hlídejte, ať se vám nespálí.

Přepuštěné máslo před ztuhnutím. Zdroj: StockImageFactory.com / Shutterstock.com

Hrnec nikdy nezakrývejte, nechte máslo pěnit. To je známka toho, že se odděluje mléčná bílkovina a mléčný cukr. Sraženinu na povrchu sbírejte děrovanou lžící. Takto máslo táhněte do té doby, dokud nezíská zlatou barvu. Nikdy by nemělo zhnědnout. Až bude máslo čisté a přestane prskat, je čas stáhnout ho z plotýnky.

Po zchladnutí do sklenic

Přepuštěné máslo nechte trochu vychladnout a poté jej přeceďte přes jemné sítko nebo čisté plátýnko do vyvařených sklenic s pevným uzávěrem. Máslo nechte zatuhnout a pečlivě uzavřete. Pevné zbytky můžete dát do kompostu. Ghí můžete skladovat až 3 měsíce při pokojové teplotě, pokud jej dáte do lednice, vydrží vám i celý rok.

Jaké jsou výhody přepuštěného másla?

Díky zahřátí se z klasického másla odstraní voda a netukové složky a vznikne čistý máselný tuk, který má mnohem delší trvanlivost a perfektně se hodí ke smažení, restování, opékání a vaření. Jeho kouřový bod dosahuje až 250 °C, a tak se jen tak snadno nepřepálí. Proto při přípravě pokrmů za vysokých teplot nedochází ke vzniku škodlivých látek. Toto máslo je také vhodné pro všechny s intolerancí na mléčné výrobky, protože se během přepuštění vyčistí od mléčných bílkovin.

Přepuštěné máslo nechte trochu vychladnout a poté jej přeceďte přes jemné sítko nebo čisté plátýnko do vyvařených sklenic s pevným uzávěrem. Zdroj: FuzullHanum / Shutterstock.com

Ghí má blahodárné účinky na naše zdraví

Přepuštěné máslo obsahuje spoustu nutričně hodnotných a zdraví prospěšných látek. V zemích Blízkého východu je často nazýváno „elixír života”. Takto upravené máslo je bohaté na antioxidanty, minerály, beta karoten a vitamíny A, B3, E. Oproti klasickému máslu má také mnohem příznivější složení aminokyselin.

Ghí se podílí na zlepšování imunity, pozitivně ovlivňuje nervovou soustavu, zlepšuje paměť a zároveň podporuje správnou činnost tkání. Dokonce snižuje hodnoty nezdravého cholesterolu a podporuje správné trávení. A protože výborně zrychluje metabolismus, je i skvělým pomocníkem při hubnutí. Stejně tak lze využít ghí i k péči o pokožku, lze s ním léčit popáleniny, akné a ekzémy.

