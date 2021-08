Jak upéct fantastické brambory v troubě? Vyzkoušejte jednoduché triky

Češi milují brambory na všechny způsoby. Ať už se jedná o brambory vařené, šťouchané, pečené, kaši či hranolky. Tato příloha prostě patří na stůl. Pojďte se podívat, jak docílit toho, aby se vám brambory pečené v troubě vždy povedly a vy jste si na nich pochutnali.

Připravit dobré a křupavé americké brambory je docela kumšt. Většina z nás je totiž má tvrdé nebo naopak gumové, které se nedají jíst. Pokud však dodržíte určitá pravidla, budou pečené brmabory v troubě dokonalé a pochutná si na nich celá rodina.

Vždy si vyberte správný druh. Nikdy by nemělo jít o moučný typ brambor, což jsou většinou pozdní odrůdy. V obchodech tak sáhněte po bramborách varného typu A.

Také myslete na to, že brambory se na plechu rády přichytí. Nikdy tedy nezapomínejte na pečicí papír, který tomu zamezí a brambory se vám tak nepotrhají, až je budete sundavat z plechu.

Uvnitř měkké a zvenku křupavé, takové mají být

Pokud chcete, aby byly brambory uvnitř měkké a zvenku křupavé, na začátku je přikryjte alobalem. Nebudou totiž vysušené a uchováte v nich hodně chuti. Po deseti minutách alobal odkryjte, pokud chcete křupavou kůrčičku. Pokud o ni nestojíte, klidně je nechte přikryté po celou dobu.

Na pečené brambory můžeme použít i čerstvě lisovaný česnek. Zdroj: 5PH / Shutterstock.com

Rozhodně to nepřehánějte s olejem. Stačí jen pár kapek. Také raději použijte kvalitní rostlinný olej, než olivový. Ten se na pečené brambory příliš nehodí. Brambory v něm pořádně obalte, ale všeho s mírou. Rozhodně nesmí v oleji plavat!

Pokud máte k dispozici pouze brambory velké, předvařte je. Čekali byste jinak příliš dlouho, než by se upekly. Malé můžete péci rovnou. Rozhodně však velké brambory nerozvařte, stačí deset minut. Díky vaření se navíc zbavíte přebytečného škrobu v nich a ony tak budou ještě křupavější.

Pojďte se s námi podívat na tři recepty na pečené brambory v troubě

Pečené brambory s rozmarýnem

Suroviny:

0,5 kg brambor typu A nebo B

2 lžíce olivového oleje

hrubozrnná himalájská sůl

rozmarýn



Postup:

Brambory nechte ve slupce nebo je oloupejte, pokud je slupka nevzhledná. Pokrájejte je na měsíčky a vložte na plech vyložený pečícím papírem. Brambory posypte solí a přidejte k nim olivový olej. Pořádně promíchejte a vložte do trouby předehřáté na 180 stupňů. Pečte 40 minut, nebo dokud brambory nebudou nazlátlé. Rozmarýn přidejte k bramborám až na posledních 10 minut, jinak by se mohl spálit.

Pečené brambory můžeme ochutit lístky rozmarýnu. Zdroj: Pinkyone / Shutterstock.com

Brambory v troubě se sýrem a slaninou

Suroviny:

500 g brambor

150 g sýru cheddar

150 g slaniny

50 g másla

sůl

mletý černý pepř

tymián

Postup:

Brambory omyjte a ve slupce je nejprve 10 minut povařte v osolené vodě. Poté vodu slijte a brambory osušte. Do brambor udělejte několik zářezů, ale dbejte na to, aby se nerozpadly. Slaninu a sýr nakrájejte na malé plátky a vsuňte je do zářezů v bramborách.

Plněné brambory uložte na plech vyložený pečícím papírem, osolte je, opepřete a poklaďte kousky másla. Vložte do trouby předehřát na 180 stupňů a pečte přibližně 15 – 20 minut. Ke konci pečení přidejte čerstvý nebo sušený tymián.



Uzené brambory

Suroviny:

brambory 750 g

řepkový olej 2 lžíce

sladká nebo pálivá uzená paprika 1–2 lžičky

římský kmín 1 lžička

Postup:

Předehřejte troubu na 220 °C. Dejte do ní nahřát pečicí plech.Neoškrábané, ale očištěné brambory nakrájejte na pokud možno stejně velké klínky. Klínky nasypte do mísy, ve které jste promíchali olej a mletou papriku. Rozložte je na pečicí plech vyložený pečicím papírem, posypte kmínem a pečte v dolní polovině trouby 5 minut.Teplotu v troubě snižte na 180 °C. Pečte asi 1 hodinu. Ochuťte mořskou solí a čerstvě namletým černým pepřem a podávejte.

