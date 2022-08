Jak upéct dokonale šťavnaté maso: Jinak je to v troubě, na grilu a na pánvi

Dopřejte si maso šťavnaté i skvěle propečené. Naučte se připravovat masa bezchybně a přeci jednoduše. Dnes, kdy je maso stále dražší, je doslova nezbytné, aby pečení masa vždy dopadlo na výbornou.

Zdroje: www.bydlimekvalitne.cz, adbz.cz, blog.denishenry.cz

Maso musí být hlavně kvalitní

Chutná pečeně začíná nákupem. Všichni dobře víme, že na kvalitě masa záleží, ale co to vlastně znamená? Důležité je především stáří zvířete, pak samozřejmě jde o to, jaký pokrm budete připravovat, čili zda jde o maso vhodné k přípravě konkrétního pokrmu. Dalším kritériem je vyzrálost masa, které může zrát dvěma způsoby. Jedná se o takzvané mokré a suché zrání, které může být označené také anglickým výrazem „dry age“.

Chcete šťavnaté maso? Kupte kvalitní suroviny. Zdroj: Natalia Lisovskaya / Shutterstock

Nepečte zajíce v pytli

Kuřecí stehna jsou grilovaná určitě skvělá, ale těžko je lze srovnávat se steakem. Ten rozhodně není jen jeden a při nákupu vás mohou zarazit anglické názvy, které se vžily v kuchařské profesi. Abyste nemuseli při nákupu hledat telefon a překládat si jednotlivé názvy, tady je seznam českých názvů s anglickými ekvivalenty. Příště už budete vědět, co hledáte.

Pravá svíčková = Fillet nebo tenderloin

Vysoká roštěná = Rib eye

Nízká roštěná = Striploin nebo New York strip

Pupek = Flank steak nebo Flap steak i Sirloin

Květová špička = Rump steak

Steak z krku = Chuck roll

Pavouček = Spider steak

Karabáček = Heel of round

Svíčková a roštěná na kosti = T-bone steak nebo Porterhouse steak

Loupaná plec = Top blade steak

Vrchní šál a sval bránice, také veverka = Hanger steak

Hovězí steaky jsou různé. Znáte jejich názvy? Zdroj: Lukas Gojda / Shutterstock

Několik pravidel, jak zvládnout pečení masa

Pokud budete péci v troubě konkrétní pokrmy, jistě víte, která masa jsou pro přípravu nejvhodnější.

Před tepelným zpracováním by mělo být maso vždy pokojové teploty.

Málo prorostlé maso je možné prošpikovat, ale lépe zvolit kvalitní pěkné maso.

Maso můžete připravovat mnoha způsoby a také ochutit různým kořením, nejoblíbenější je používání marinád, které pokrm nejen ochutí, ale také maso připraví na pečení.

Marinády jsou všelijaké, záleží jen na vaší chuti. Zdroj: Elena Veselova/Shutterstock.com