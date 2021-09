Jak správně upéct vepřové maso: Častá chyba způsobuje ztrátu chuti i vůně

Pečení je obecně považováno za jednu z nejsnazších úprav vepřového masa. Spousta lidí si totiž myslí, že stačí maso jen okořenit, dát do trouby a za několik desítek minut je hotovo. To je ovšem velký omyl. Při zanedbání přípravy totiž může být maso vysušené, bez chuti a mezi strávníky velké ovace nesklidí. Stačí se však zaměřit na několik málo zásad a nedělní oběd jako z pětihvězdičkové restaurace může být skutečně bez větší práce u vás na stole!

Vepřové maso se mezi lidmi těší velké oblibě. Co se týče přípravy, je mnohem rychleji hotové než hovězí. Oproti kuřecímu masu je zase šťavnatější a jeho chuť je také o poznání plnější. Při vaření se nejčastěji používá krkovice anebo pečeně. A právě z pečeně lze vykouzlit vynikající vepřovou pečínku. Jen je třeba nezanedbat přípravu a do zdánlivě jednoduchého pokrmu vložit trochu více úsilí a píle.

Důležitý je i výběr masa

Na přípravu vepřové pečínky se nejčastěji používá, jak již název napovídá, vepřová pečeně. Jde o libový kus masa, který se nachází u páteře vepřů. Vepřovou pečeni lze zakoupit jak s kostí, tak bez ní. Pečeni s kostí se říká kotleta, té vykoštěné karé. Záleží jen na vás, po které z nich sáhnete. Myslete však na to, že maso s kostí bývá obecně levnější. Kost si pak můžete sami odstranit doma a následně ji použít pro přípravu silnější šťávy k masu. Pokud si však chcete ušetřit práci, zakupte karé. O vynikající chuť ani tak nepřijdete.

V ideálním případě se porozhlédněte po pečeni, na které se nachází i silná tuková vrstva, neboť ta je klíčem k té nejúchvatnější vepřové pečínce.

Tuková vrstva

Pokud jste měli štěstí a u řezníka natrefili na pečeni s tukovou vrstvou, před pečením ji nařežte asi v centimetrových rozestupech až k masu a dobře prosolte. Snažte se přitom, aby se sůl skutečně dostala co nejhlouběji do všech zářezů. Máte-li pečeni bez tuku, zkuste ji obalit ve slanině. Není to však nezbytně nutné. Pečínka bude skvělá i tak. V každém případě však maso ze všech stran dobře osolte.

Vázání masa

Právě svázání masa je jednou z nejčastějších chyb, které se dopouštění i zkušenější kuchaři. Ti si totiž často myslí, že takový kus masa, který je na pohled krásně rovný, není nutné vázat. Omyl! Vepřovou pečeni je nutné svázat vždycky. Dobře stažené maso se totiž bude rovnoměrně propékat, díky čemuž bude celé krásně šťavnaté.

Maso je třeba před pečením svázat. Zdroj: Shutterstock

Před pečením maso lehce osmažte

Další častou chybou je, že mnozí maso okoření a ihned jej dají péct do trouby, kde následně pečeně ztratí všechnu svoji šťávu. Svázanou a okořeněnou pečeni je třeba nejdříve ze všech stran zprudka opéct na pánvi. Tak se totiž maso zatáhne a během pečení pustí jen minimum šťávy.

Výpek nevyhazujte

K výpeku, který zbyl na pánvi po smažení masa, nakrájejte větší množství cibule a trochu česneku. Nasucho cibuli a česnek zlehka opékejte, dokud zelenina nezměkne a dno pánve nebude zcela čisté. Pokud se tento proces nedaří, můžete si pomoci jednou až dvěma polévkovými lžícemi vody.

Maso jde do trouby

Při pečení vepřové pečeně je nejvhodnější použít pekáček s mřížkou. Jde totiž o to, aby se maso v troubě vůbec nedotýkalo tekutiny, která z něj vytéká. Pokud však takový pekáček nevlastníte, nezoufejte. Právě totiž osmaženou cibuli s česnekem můžete použít jako jakousi podložku pod maso a s její pomocí zabránit tomu, aby se pečeně při pečení „koupala” ve šťávě. Jestli pekáček s mřížkou máte, dejte zeleninu pod ni. Takto nachystané maso pak pečte v troubě předem vyhřáté na 120 stupňů zhruba jednu až dvě hodiny (záleží na velikosti masa). Berte v potaz, že maso o hmotnosti 800 gramů je třeba péct zhruba 1 hodinu.

Vepřová pečínka potěší všechny strávníky. Zdroj: Shutterstock

Omáčka k vepřové pečínce

Po upečení masa jej z pekáčku přemístěte na talíř a nechte odpočívat. Ze šťávy a zeleniny, na které se pečeně pekla, si připravte omáčku. V menším hrnci si nejdříve vytvořte jíšku z másla a mouky, následně přeceďte šťávu a tekutinu vmíchejte k jíšce. Krátce povařte a přidejte i cibuli a česnek. Na mírném plameni nechte probublávat ještě asi 10 minut a dle chuti dopepřete a dosolte.

A je hotovo! Vepřovou pečínku můžete podávat s přílohou dle vlastního uvážení a můžete si být jisti, že se po na jazyku se rozplývajícím mase s vynikající a poctivou omáčkou jen zapráší.