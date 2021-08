Jak nejlépe uskladnit přebytky cuket: Způsoby pro ty, co nemají dostatek místa

Patříte mezi ty šťastlivce, kteří mají na zahradě tolik cuket, že neví, co s nimi? Přestože jste již mnoho nádherných zralých kousků podarovali příbuzným, sousedům či kolegům v práci, tak je nestíháte zpracovat a ujídat? Nezoufejte! Máme pro vás hned několik možností, jak uskladnit cukety tak, abyste si na nich mohli pochutnávat i během zimy.

Cukety prostě nezklamou nikdy. Mají skvělou chuť a pestré využití. Bohatá sklizeň potěší každého pěstitele, jenže co s nimi, když je jich tolik najednou? A jak se říká, všeho moc škodí. Takže mít několikrát do týdne na stole cuketu, nebaví nikoho, přestože se z ní dá naservírovat pestré množství zdravých a krásně vypadajících pokrmů.

Proto je fajn, uchovat tuto téměř bezkalorickou a zajímavou zeleninu na horší časy, kdy si ji dáte opět a s chutí. Cukety lze totiž pohodlně a bezpečně uskladnit. Jen musíte vědět, jak na to, aby se vám zbytečně nezkazily. Máme hned několik osvědčených tipů.

Cukety stále čerstvé

V případě, že máte chladný a suchý sklep či podobnou potravinovou místnost, nechte před uskladněním plody na rostlinách tak dlouho, dokud nepřestanou růst. Měly by mít tvrdou, odolnou slupku a na poklep znít dutě. Poté plody z rostlin opatrně odlomte, nechte zaschnout jizvu na stopce a pak už je stačí jen uložit do suché větratelné krabice či přenosky. Tímto způsobem dokáží vydržet klidně až do počínajícího jara. Jen buďte pozorní a sem tam je prohlédněte. Neměly by nést žádné známky poškození, jinak by se vám mohly kazit. Takže, kdyby náhodou některá z cuket začala hnít, odstraňte ji od těch zdravých.

Do mrazáku na několik způsobů

1. Strouhaná cuketa

Nejprve odstraňte z větších cuket semínka a oloupejte je. Když je budete mít nastrouhané, vložte je do uzavíratelných a dobře těsnících krabiček. Neplňte je až úplně po okraj, nechte jim nepatrně místa, jelikož zmrazená cuketa zvětší pro svůj vyšší obsah vody objem. Krabička by se mohla otevřít či prasknout. Zmrazená cuketa vydrží 10 až 12 měsíců, ale tak dlouho ji tam asi mít nebudete. Za prvé pro její široké využití v kuchyni a za druhé, bude vám klepat na dveře přece období další sklizně.

Strouhanou cuketu lze použít k výrobě slaných koláčů quiche, frittat, ale i pečiva, jako je cuketový chléb, koláče, bábovky či vdolky. Před přidáním do určitého receptu mražené cukety nejprve rozmrazte. Tekutinu vymačkejte a sceďte v případě frittat a quiche, ale uchovat ji můžete, pokud používáte nastrouhanou cuketu k výrobě pečiva.

Strouhanou cuketu lze použít k výrobě slaných koláčů quiche, frittat, ale i pečiva. Zdroj: profimedia.cz

2. Pokrájejte ji

Další možností je nakrájet cuketu na kostičky nebo na plátky, dle vašich potřeb a fantazie. Jestliže má cuketa velká semínka, pečlivě je odstraňte. Jednotlivé kousky nejprve rozložte na tácek tak, aby každá pokrájená část zmrzla samostatně. Je to praktické pro použití, protože vám z nich nevznikne jedna velká zmrzlá hrouda, s kterou by se vám pak špatně pracovalo. Jednotlivé ztuhlé kousky cuket uložte do připravených krabiček a vraťte do mrazáku.

Takto připravená cuketa se vám hodí k přípravě mnohých pokrmů, když ji předem osmahnete na oleji nebo jet tak dáte vařit do jakékoliv vhodné polévky.

3. Cuketové nudle

Jak originální a jednoduché! Očištěné cukety nakrájejte na dlouhé tenké nudle, takže krájejte cuketu podélně. Vložte je opět do mrazáku na chvilku samostatně rozložené na tácku vystlaném pečícím papírem. Po vyndání je uložte do dostatečně velké krabičky a šup s nimi zase pod bod mrazu.

Můžete je využít nejen do polévky, ale i jako náhradu těstovin, když je originálně dochutíte. A hlavně? Budete je mít vařené za pár minutek, stačí jim tak 2 až 3 minuty k tomu, aby byly stravitelné a křupavé.

4. Cukety k naplnění

Milujete cukety s mnoha náplněmi? Tak to je potom přesně způsob zpracování a uskladnění pro vás. Cuketu podélně rozřízněte a zbavte středu se semínky vydlabáním. Pak každý kousek dejte zvlášť do mikrotenového sáčku a zaplňte svůj mrazák tolika půlkami, kolik se vám jich tam jen vejde. Budete mít po ruce skvělou zeleninu na rychlou a zdravou večeři během zimních večerů. Před použitím stačí jen rozmrazit, pak jednoduše potřít česnekem či pestem a naplnit vším, co máte rádi.

Naložte cukety na kyselo, jako čalamádu nebo jen tak podušenou

Nemáte dostatek místa v mrazáku a vhodný sklep? Nevadí! Poduste nastrouhanou cuketu na troše oleje bez dalšího ochucení, poté hmotou naplňte sklenice a při 85 stupních zavařujte alespoň dvacet minut. Takto zpracovaná cuketa vydrží dlouho a hodí se pro slané i sladké vaření, respektive pečení. Nebo si naložte cukety stejně jako kyselé okurky. Je to dost podobná pochoutka a hodí se ke stejným pokrmům. Tak proč nemít obojí! Stejně tak je to s čalamádou. Stačí očištěnou a nakrájenou cuketu podusit se zeleninou, kterou máte v oblibě, jako je cibule, mrkev, papriky či rajčata. Pak okořenit dle vaší chuti a zavařit. Skvěle dochutí jakýkoliv zeleninový salát, ale hodí se i k přípravě masa a těstovin.

Udělejte si z cukety zdravé chipsy, které můžete jen tak zobat k dobrému vínu. Zdroj: profimedia.cz

Sušená cuketa

Udělejte si z cukety zdravé chipsy, které můžete jen tak zobat k dobrému vínu, ale dají se využít i do polévek a k dušení třeba pod maso. Cuketu nakrájejte na plátky a rozložte do sušičky. Jestli je chcete mít jen tak na chvíle, kdy máte na něco chuť, osolte a ochuťte je dle libosti pepřem, paprikou, bylinkami nebo i sýrem. Když budete chtít takto připravenou cuketu využít k vaření, nechte ji bez příchuti. Vložte sušené kousky do čistých dóz a uchovávejte je stejně, jako jinou sušenou zeleninu či ovoce. Dělá jim dobře sucho a temno.

Zdroje: www.ceskestavby.cz, hobby.instory.cz, www.prozeny.cz