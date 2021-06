Jak správně uvařit vejce: Na měkko, tvrdo, hniličku a ztracená. Víte to vůbec?

Vejce jsou skvělé na snídani, na večeři, ale také na výlet nebo na svačinu do školy. V naší kuchyni mají nezastupitelnou roli a jejich chuť se snaží napodobit i zastánci rostlinné stravy. Jak je správně připravit?

Celé vejce je zdrojem vitamínů A, D, E, ribofalvinu, draslíku, magnézia, železa, fosforu, selenu, zinku a jódu. Pozorovací studie nedokázaly spojitost mezi konzumací vajec a zvýšenými markery rizika kardiovaskulárních onemocnění, citlivosti na inzulín nebo hladiny glukózy v krvi. Avšak pozor byste si měli dávat na konzumaci syrového bílku. Obsahuje totiž protein avidin, který při nadměrném množství, způsobuje deficit látek potřebných pro buněčný růst.

Vejce můžeme připravit na mnoho různých způsobů. Zdroj: Lenasirena / Shutterstock.com

Jak vejce uvařit?

Jakmile si chcete uvařit vejce, vkládejte ho do vroucí vody. Lépe tak odhadnete čas vaření. Poté snižte teplotu, aby voda mírně bublala. Jak vejce oloupat?

Loupání vajíček může být někdy výzva. Zde je ale osvědčený trik – rychlé ochlazení. Jakmile vejce vyjmete z vody, ihned ho dejte pod tekoucí studenou vodu, aby se rovnoměrně ochladilo. Chlaďte cca 30 sekund, poté vajíčko naklepněte z užší strany, do praskliny foukněte a oloupejte.

Jak dlouho vejce vařit?

Pokud si chcete pochutnat na vejci na měkko (bílek je tuhý, žloutek tekutý), vařte ho 2,5 minuty. Ztracená (bílek je tuhý, žloutek tekutý) 3 minuty, na hniličku (bílek je tuhý, žloutek táhlý) 4-4,5 minuty a na tvrdo (bílek i žloutek jsou tuhé) 7 minut. Při vaření na tvrdo si hlídejte čas, aby pak žloutek nezezelenal. Nebojte, takové vejce není zdraví škodlivé, pouze se uvolnil hydrogen sulfid, který reaguje se železem ve žloutku, a vznikl špinavě zelený sirník železa.

Jak připravit ztracené vejce?

Příprava této varianty je nejsložitější. Nachystejte si větší hrnec s vodou, lžíci octa a vajíčko. To rozklepněte do misky tak, by se vám žloutek nerozlil. Jakmile se ve vodě začnou tvořit bublinky, zamíchejte ji do víru a vejce do něj vlijte. Vařte asi tři minuty, opatrně vyjměte a ihned podávejte.

Chutné ztracené vejce. Zdroj: Shutterstock.com / FullFrame Lab

Jak vajíčka konzumovat?

Vejce na měkko se jí lžičkou a vydlabává se ze skořápky. Variantou jsou vejce do skla, kdy skořápku oloupete a vejce dáte do poháru. Podávejte je teplá, stejně jako při přípravě na hniličko. Vejce na tvrdo můžete nakrájet na kolečka, kostičky, na měsíčky, na půlky nebo jej přikusovat jen tak k pečivu.