Jak vyklopit bábovku, aby se nepřilepila k stěnám formy? Dodržte 3 základní věci

S podobným problémem se při pečení setkal snad každý, někteří na něj naráží dodnes. Vyklopení bábovky tak, aby zůstala krásná a zcela neporušená, se může zdát jako nenáročný úkol. Opak je ale leckdy pravdou. Základ úspěchu přitom tkví ve zcela banálních věcech…

Bábovka již po mnoha desetiletí patří k těm možná nejpopulárnějším moučníkům u nás. Receptů existuje mnoho, v základu se ale nijak zásadně neliší. Samotná příprava těsta a následné pečení většinou neskrývají žádné nástrahy. Kámen úrazu přichází v té nejposlednější fázi – ve vyklopení z formy. Udělali jste všechno přesně podle receptu, vymazali a vysypali formu, moučník ale stále ne a ne bezpečně vyjmout? Pomoci mohou známé triky!

Vymazání formy

To, že je třeba formu před pečením řádně vymazat, je známým faktem. Je ovšem nutné si při tomto procesu dát velmi záležet. Namísto klasického másla je vhodnější použít ztužený tuk. Máslo by se totiž mohlo přepálit, což by snadné vyklopení značně zkomplikovalo. Mašlovačku nahraďte svou rukou. Prsty se totiž dostanete do všech záhybů, které byste v případě použití mašlovačky mohli vynechat. Na samotné vysypání pak použijte hrubou mouku nebo jemně umletou a dobře prosátou strouhanku.

Jinak se zachází se silikonovými formami. Ty ve většině případů není nutné vymazávat, neboť je jejich povrch značně nepřilnavý. Pokud si však chcete výsledný efekt pojistit, můžete ji promazat slabou vrstvou ztuženého tuku.

Bábovka chce čas

Kdo si počká, ten se dočká. Poté, co z bábovky vytáhnete čistou špejli a rozhodnete se ji proto vyndat z trouby, s vyklápěním rozhodně nikam nespěchejte. Po upečení ji nechte alespoň deset minut při pokojové teplotě vychladnout. Tím se proces vyklápění zjednoduší, navíc tak předejdete možnému sražení moučníku, jež by mohlo při dřívějším vyjmutí z formy nastat. Došlo by totiž k prudké změně teploty.

Klasický trik s utěrkou

Formu jste vymazali, vysypali, po upečení vyčkali, ale bábovka stále nechce ven? Nezoufejte! Ještě existují krajní řešení. Položte na formu s bábovkou mělký talíř a za pomocí chňapek ji i s talířem překlopte. Namočte utěrku ve studené vodě, pořádně vyždímejte a položte na formu. Po chvilce zkuste bábovku jemným třesem vyklopit.

A pokud ani tenhle trik nepomohl, přijde na řadu pára. Ve větším hrnci přiveďte k varu menší množství vody a následně na něj položte formu s bábovkou. Nechte teplo zhruba dvě až tři minuty působit a následně moučník vyklopte. Tenhle trik už určitě zabere!

