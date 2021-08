Jak vyrobit domácí hořčici. Je zdravá, dle vaší chuti a hned hotová

Patříte ke kečupové generaci, nebo jste zastánci hořčice? Každý z nás má trochu jiný jazýček, ale nějaká ta omáčka nebo dochucovadlo k jídlu patří. Věděli jste, že si ji můžete udělat? Ano, i hořčici lze vyrobit doma. Je za chvilku hotová a skoro nic nestojí. Ideální!

Hořčice stokrát jinak

Hořčice je pikantní, nakyslá, a aby byla žlutá, musí se do ní přimíchat kurkuma. Přitom se běžně používá pojem „hořčicově žlutá“. Prostě s hořčicí mám spojené nejen chutě, ale také typickou barvu, i když ta přímo nepochází z téměř bílých, hnědých či černých semen. Hořčice se stejně jako jiné pochutiny namíchává jinak pro různé země. Konzumenti v celé Evropě, ale i dál ve světě, jsou navyklí na malinko jiné chutě. Proto jeden producent míchá hořčici dle různých receptur pro konkrétní státy, i když je všechny zastřešuje stejná značka.

Žlutá hořčice neexistuje, vznikne přidáním kurkumy. Zdroj: Shutterstock.com / Patryk Michalski

Jakou hořčici máte nejraději?

U nás rozlišujeme tři typy hořčic. Plnotučnou, kyselejší a ostřejší dijonskou a kremžskou s hrubšími kousky viditelných černých slupek. Hořčice jsou vyráběné kombinacemi semen ze tří druhů rostlin. Tou první je hořčice setá s bílými semeny. Dalšími dvěma jsou brukev sítinovitá s hnědými a brukev černá s černými semínky, které najdeme především v kremžské hořčici.

Hořčice z úvalů Indu

Hořčice má také zajímavou historii. Z vykopávek poblíž řeky Indus víme, že lidé tuto rostlinu znají už téměř čtyři tisíce let. Nicméně první, kdo experimentovali s jejím mísením s octem a cukrem byli Římané. Mleté hořčičné semínko používali i do dalších receptur. Dokonce se nám zachoval i postup na přípravu pečeného kance, kde je hořčičné semínko kombinováno s mnoha dalšími druhy koření. S Římany se hořčice dostala do Galie, resp. dnešní Francie. Mniši ze Saint-Germain-des-Prés v Paříži si ji natolik oblíbili, že se vrhli na její výrobu. Znalosti o přípravě pikantní pochutiny se dál šířili zemí až do třináctého století. Tehdy se město Dijon proslavilo výrobou hořčice a o pár století později v rakouské Kremži pozměnili recept a vznikla hořčice s hrubými tmavými kousky zrn.

Semínka hnědé hořčice stojí za typickou kremžskou hořčicí. Zdroj: Shutterstock.com / mirzamlk

Domácí hořčice se může hodit!

Určitě se vám někdy stalo, že jste potřebovali hořčici a do obchodu bylo daleko. Opravdu to není nic těžkého. Alespoň budete vědět, co v ní skutečně je. K výrobě obyčejné hořčice, která se nejvíce blíží plnotučné z obchodu, budete potřebovat 100 g semínek bílé hořčice, 300 ml 3% jablečného octa, 4 polévkové lžíce medu nebo krystalového cukru, půl kávové lžičky kurkumy a špetku soli.

Příprava je velice jednoduchá. Semínka hořčice se nechají přes noc ve zhruba polovině octa. Druhý den do semen v octě přisypte ostatní suroviny i zbytek octa a rozmixujte do hladka tyčovým mixérem.

Protože má hořčice antibakteriální vlastnosti, a také díky její kyselosti, nemusíte se obávat o to, že by nevydržela mimo ledničku. Neplesniví a nemnoží se v ní ani jiné bakterie, které by způsobily její kažení.

Udělejte si vlastní hořčici. Ke grilování se bude báječně hodit!