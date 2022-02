Klechták: Nejjednodušší způsob našich babiček, jak zahustit omáčku či polévku

V české kuchyni dominují hustá jídla. Polévky a omáčky skvěle chutnají, ale také zasytí na dlouhou dobu. Nejjednodušším a téměř nejzdravějším zahušťovadlem je klechták. Jak jím zahustit omáčku?

V dnešní době se většina hospodyněk jíšce nebo klechtáku vyhýbá. Vyvolávají dojem něčeho nezdravého a plného zbytečných kalorií. Spousta jídel se však bez zahuštění neobejde. Pokud nechcete, aby vaše omáčka vypadala jako legendární „UHO" ze školních jídelen, bez mouky, strouhanky nebo solamylu se neobejdete.

Klechtákem můžete zahustit jakoukoli omáčku. Zdroj: Profimedia.cz

Správně uvařená omáčka by měla snadno přilnout k příloze a masu, obalit je a zůstat na místě. Vodnatá verze snadno vsakuje a knedlíky rozmáčí.

Jak klechták zahušťuje

Za dokonalé zahuštění může škrob obsažený v mouce. Když se dostane do teplé tekutiny, nabobtná a vytvoří gel. Omáčka nebo polévka díky tomu zhoustnou. Proto není vhodné pokrm rovnou zasypávat moukou. Jakmile by mouka dopadla na ingredience, chytila by se jich a už nepustila. Na jejich povrchu by začala gelovatět. Výsledkem by byly drobné žmolky.

Čím více lepku mouka má, tím méně má škrobu. Proto k zahušťování nepoužívejte chlebové mouky nebo mouky přímo určené na kynutá těsta. Nejvhodnější je obyčejná hladká mouka, která se používá na pečení křehkých těst.

Jak zahustit omáčku klechtákem

Na klechták neboli záklechtku potřebujete pouze dvě suroviny. Tekutinu a mouku. Proto je méně kalorický než jíška. Můžete použít studenou vodu, vývar, mléko, smetanu, kysanou smetana nebo jogurt. Začněte tím, že do menší skleničky nebo nádoby dáte několik lžiček hladké mouky.

Pokud připravujete omáčku nebo polévku pro 4 lidi, měla by vám stačit jedna čajová lžička mouky na osobu. Tu zalijte malým množstvím tekutiny. Metličkou směs důkladně rozmíchejte, aby se odstranily veškeré hrudky. Jakmile je klechták hladký, přilijte do něj další tekutinu, aby se lépe dávkoval. Nezapomeňte ho opět zamíchat.

Pokrm zahušťujte až tehdy, když je zcela hotový. Záklechtku nalévejte do vroucí omáčky či polévky postupně a za stálého míchání. Mezi aplikací další dávky počkejte alespoň 30 sekund. Během této doby uvidíte, jak se jídlo zahustilo. Počítejte s tím, že dalším povařením, jež by mělo trvat alespoň dvě minuty, mouka ještě více nabobtná. Klechták má neutrální chuť, proto ho můžete použít do všech typů polévek a omáček.

