Nejjednodušší způsob, jak zavařit papriky. Jsou výborné a nekazí se

Urodilo se vám hodně paprik nebo vás v obchodě zlákala bezkonkurenční cena této chutné zeleniny? Nemusíte vymýšlet, jak ji využít. Přebytek paprik jednoduše zavařte. V zimě tak budete mít vitamínovou bombu ihned po ruce.

Zavařování je docela mladá metoda uchovávání potravin. Oficiálně ji vynalezl francouzský kuchař a cukrář Nicollas Apert v roce 1795. Od té doby se rozšířila po celém světě. U nás je velmi populární a jako tradici ji udržují i hospodyňky, které nemají vlastní zahrádku a plodiny. Zavařeniny totiž využijete nejen v zimě, ale také jsou perfektním jedlým dárkem, například pod stromeček.

Paprika

Bílé, žluté, červené, zelené, malé, velké, pálivé i sladké. Papriky se pěstují v řadě barevných i tvarových variacích. Společný mají obsah vysokého vitamínu C, karotenu a vitamínu B. Jsou také bohaté na vápník, fosfor a železo. Paprika podporuje trávení, detoxikaci jater, léčí aterosklerózu a síra v ní přispívá k ochraně organismu před vznikem některých typů zhoubného rakovinového bujení.

Zavařování paprik

Zavařování je lehké a zvládne ho i kuchař-začátečník. Existují však základní pravidla a postupy, které vám zaručí, že papriky budou i ve sklenici křupavé, plné chuti, vitamínů a dalších prospěšných látek.

Jak zavařit papriky

První krok je výběr správných paprik. Vybírejte si zralé, pevné a bez viditelných vad. Skvěle se k tomu hodí tzv. kapie. Po sterilizaci a následném skladování ve sklenici neměkne a udržuje si svůj tvar. Druhým krokem je výběr správných ingrediencí. Klasický 8% ocet vyměňte za jemnější a mořskou sůl za kuchyňskou. Cukr můžete použít jakýkoliv, který máte doma. Do nálevu můžete přidat také koření. Chuť paprik podpoří například kmín, nové koření, hřebíček, pepř nebo hořčičná semínka. Do sklenice lze přidat i další zeleninu jako je mrkev, petržel, cibule, křen nebo česnek.

Nálev na papriky

Jednoduchý a chutný nálev si připravíte z 1 litru vody, 250 ml octa, 30 gramů soli a 100 gramů cukru. Přidat můžete i výše uvedené koření nebo trochu citrónové šťávy. Všechny ingredience svařte.

Postup zavařování paprik

Nejprve si sterilizujte sklenice a víčka. Můžete je vyvařit ve vodě nebo je dát do trouby. Z paprik odstraňte jádřince i se stopkou. Nakrájejte je podle potřeby na půlky nebo čtvrtky. Pokud máte velkou pětilitrovou zavařovací sklenici, můžete do ní naskládat celé plody. Papriky důkladně omyjte a vložte do hrnce s osolenou vařící vodou. Použijte 10 g soli na 1 l vody. Vařte 5 minut. Poté papriky sceďte a naskládejte je do zavařovacích sklenic. Přidat můžete i očištěnou zeleninu. Zalijte je nálevem a sklenice zašroubujte. Uložte je do hlubokého pekáče s trochou vody nebo na plech vystlaný mokrou utěrkou. Sterilizujte při 85 °C 20-30 minut. Poté sklenice opatrně vytáhněte a nechte je dnem vzhůru vychladnout.