Jednoduchá domácí játrová paštika: Vynikající recept, s kupovanou se nedá srovná

Připravte doma jedinečnou domácí paštiku, která se báječně doplní s čerstvým pečivem. Víte, jak na játrovou paštiku? Nenechte si utéct recept na tuto játrovku, je báječně jednoduchý a výsledek je ohromně dobrý!

Jednoduchý recept na domácí játrovou paštiku

Na přípravě játrové paštiky není nic náročného, přesto ji doma dělá málokdo. Chcete vyzkoušet, jak jednoduše doma připravíte delikátní játrovou paštiku. Dochuťte a ozdobte ji podle vašich představ. Můžete pak servírovat lahůdku k ochutnání i pokoukání.

Ingredience můžete mírně obměnit podle svých chutí. Paštika je vhodná k téměř okamžité konzumaci i k uskladnění, a to především pokud konzervujete játrovku „máslovou zátkou“.

Na přípravě játrové paštiky není nic náročného. Zdroj: Shutterstock

Co je potřeba na domácí paštiku z jater?

Na játrovou paštiku si připravte tyto suroviny:

350 g očištěných jater podle vašeho výběru

250 g másla do paštiky, případně dalších 50 g na „zazátkování“

2 lžíce vína nebo jiného alkoholu

2 lžíce smetany

1 cibule, šalotka nebo jarní cibulka

½ lžičky tymiánu

½ lžičky sušené petrželky

sůl a pepř

Jak připravit játrovou paštiku?

Očištěná játra smažte na několika lžicích másla. Pokud jsou játra osmahlá z jedné strany, přeložte je na druhou, přidejte do pánve najemno nakrájenou cibulku i koření. Někdo doporučuje orestovat játra už s kořeněním, ale musíte být opatrní, abyste koření nespálili.

Játra podlijte vínem a pokračujte v dušení tak dlouho, dokud se tekutina neodpaří. Pak přidejte smetanu a odstavte z plotny. Smetana by se měla prohřát, ale nevařit. Ještě horké nalijte vše do robota s ostrým nožem na sekání. Než jej spustíte, přidejte ještě zhruba půl lžičky soli a špetku pepře. Rozmixujte obsah a začněte po troškách přidávat máslo, které se tak pěkně propojí s játrovou směsí. Pokud toužíte po velmi jemné paštice bez nedostatků, pak směs přepasírujte. Do paštiky můžete přidat různé pochutiny. Například sekané mandle se s játrovou paštikou dobře doplňují.

Játrovka potřebuje ozdobit i konzervovat!

Nezapomeňte na máslo na závěr. Pokud chcete, aby paštika v lednici o něco déle vydržela, nezapomeňte na tenkou vrstvu másla, která nádobku zazátkuje, nicméně se doporučuje i klasické víčko. Obyčejné máslo rozpusťte a nechejte mléčnou tekutinu pomalu odpařit. Pak tenkým pramínkem zalijte játrovku ve sklenici, případně ještě dozdobte kořením a nechejte vychladnout.

Zdroje: www.recepty.cz, www.maminka.cz