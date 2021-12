Jak změkčit maso pomocí jedlé sody? Trik, který často využijete

Jedlá soda má široké spektrum využití, pomůže vám s domácími pracemi, na zahradě, ale i při vaření. Jak ji využít k tomu, aby se vám maso rozplývalo na jazyku? Tuhle vychytávku budete milovat!

Koupíte si kus masa a předem máte trochu obavy z toho, že se vám ho nepovede upravit přesně podle svých představ. Některá masa jsou tužší a ani několikahodinové vaření je nedokáže zjemnit. Tím pádem takové maso příště už znovu nekoupíte. Dejte mu ještě šanci. Vyzbrojte se jedlou sodou a vzhůru za šťavnatým a měkkým masem!

Změkčení masa

To, že se maso změkčí po naklepání, ví každý. Můžete použít paličku nebo vlastní klouby. Druhý způsob využijete zejména při přípravě steaků, abyste zbytečně paličkou nenarušili vlákna masa.

Dalším způsobem, jak maso změkčit, je dlouhé vaření či dušení. I při tomto postupu musíte dodržovat určitá pravidla. Jestliže maso uvaříte moc rychle, bude se jeho konzistence podobat podrážce. Maso se musí dusit pomalu, teplota by se měla udržovat mezi 70 – 95 °C.

Změkčit se dá maso i pomocí ovoce, neboť některé druhy obsahují proteázy, které štěpí bílkoviny. Pro nakládání se hodí fíky, mango, ananas, papája nebo kiwi.

Jedlá soda, zázrak nejen v domácnosti

Soda bicarbona má své místo v mnoha domácnostech. Ať už proti pálení žáhy, k mytí nádobí, do pračky nebo do toalety, vybírat lze jednoduše z mnoha způsobů jejího využití. Lidé sodu využívají i na změkčení masa, ale tento postup má i své odpůrce, kteří tvrdí, že má posléze maso zvláštní "jinou" chuť. Takže sodu dávají pouze do levnějších a tvrdších mas. Jelikož soda působí jen na povrchu, nedostane se do hloubky, přidejte ji jen na tenké plátky nebo na malé kousky masa.

Jedlou sodu můžete nasypat a vpracovat do masa nebo maso naložit do roztoku z jedlé sody. Někdo uvádí, že na každých 250 g masa se má použít 100 ml vody a lžička sody. Nechte maso v tomto roztoku odpočívat zhruba 15 minut. Poté ho velice pečlivě opláchněte.

Jedlá soda smíchaná s vodou dokáže divy. Zdroj: profimedia.cz

Nejede vám skopové?

Jedlou sodou se dá velmi dobře omezit typický pach skopového masa, který není všem příjemný. Pokud jednu lžičku sody rozpustíte ve 2 litrech vody a skopové do tohoto roztoku namočíte přes noc, zbaví vás charakteristického odéru masa.

Funguje i něco jiného než jedlá soda?

Ano! Zkuste přidat na maso trochu prášku do pečiva nebo octa. Ale pozor, není ocet jako ocet! Druhů octa je hodně. Znáte je a umíte je používat tak, jak se používat mají?

Jablečný ocet si můžete vyrobit i doma Zdroj: VasiliyBudarin / Shutterstock.com

Lihový ocet – klasika, kterou lidé využívají ke všemu. Tento ocet je vhodný především na nakládání a zavařování.

Jablečný ocet – výjimečná chuť vás nadchne zejména v salátech. Jablečný ocet využijete i při nakládání masa, které bude jemné a křehké.

Bílý ocet – hodí se do studené kuchyně, do salátů, k rybám a mořským plodům, dá se použít i pro nakládání masa.

Červený ocet – taková holka pro všechno, protože se může použít všude tam, kam ocet patří.

Balzamikový ocet – atypická chuť octa, která je jemná a nasládlá. Nebude se ze něj stydět sýr, ale ani ovoce nebo zmrzlina.

