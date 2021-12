Jsou květy orchidejí jedlé?

Že nám orchideje svými květy dělají parádu na našich parapetech, na to jsme zvyklí. Ale že bychom květy měli naservírované na talíři? To už tak běžné není…

Jedlé květy se stávají čím dál větším hitem. Oku lahodící dekorace plus zajímavá chuť květu, co víc si na talíři přát.

Nejznámější a nejvýznamnější částí orchideje je tobolka orchideje rodu Vanilla. Nesprávně se jí říká lusk. Vanilka je využívána především v potravinářském průmyslu, ale i jako přísada do parfémů.

Orchideje druhu Dendrobium se hojně používaly v japonské a čínské medicíně při bolestech hlavy, na zažívací potíže nebo na křeče.

Ve starém Řecku se dokonce pojídaly cibulky orchidejí, neboť prý zvyšovaly plodnost a sexuální apetit.

Je libo sklenku?

Květ orchideje může zdobit kde co. Ale skutečný luxus vaši hosté zažijí, když skleničku ozdobíte květem orchideje. A věřte, že mnoho vašich přátel vám neuvěří, že květ mohou zkonzumovat. A to překvapení po ochutnání!

Květ orchideje dodá nápoji luxusní vzhled. Zdroj: Profimedia

Dendrobium

V asijské kuchyni se tento rod orchideje využívá v mnoha směrech. Asiaté ji přidávají ke smažení i do omáček a do čaje. V Thajsku se zase tato orchidej obalí v těstíčku a smaží se v rozpáleném oleji. V Turecku si připravují teplý nápoj z divoké orchideje, který konzistencí připomíná řídkou krupicovou kaši. Na Havaji se květy orchidejí dávají do salátů nebo se obalují v cukru a slouží jako výborný dezert.

Vanilkový „lusk“

Vanilovník, rod orchidejí, obsahuje více než 100 druhů, které najdeme především v Africe, Asii a Americe. Nejvýznamnějším druhem je pro nás vanilkovník plocholistý, který pochází z Mexika a pěstuje se na plantážích, kde tato šplhavá liánovitá bylina ovinuje stromy nebo předpřipravené tyče. Bez jejích plodů, fermentovaných a sušených, si asi nedokáže žádná cukrárna představit svou existenci.

Řez sušenou tobolkou vanilky. Zdroj: Shutterstock.com / Inga Nielsen

Jaké další květy si dopřát

Květy nemusejí být pouze čerstvě nasbírané, ale lze si je nasušit do zásoby. I jako sušené polahodí oku a chuťovým buňkám.

maceška – hodí se do letních salátů, má jemnou nasládlou chuť

– hodí se do letních salátů, má jemnou nasládlou chuť levandule – levandule se těší veliké oblibě, přidává se k dezertům i do ovocných salátů

– levandule se těší veliké oblibě, přidává se k dezertům i do ovocných salátů fialka – asi se někomu hned vybaví bonbony, které se kdysi prodávaly! Připomenout si je můžete čerstvě natrhanými květy, které mají výraznou sladkou chuť. Ozdobit jimi lze zmrzlinu, různorodé dezerty, ale hodí se i do polévky. Krásně fialka vypadá také v kostce ledu.

– asi se někomu hned vybaví bonbony, které se kdysi prodávaly! Připomenout si je můžete čerstvě natrhanými květy, které mají výraznou sladkou chuť. Ozdobit jimi lze zmrzlinu, různorodé dezerty, ale hodí se i do polévky. Krásně fialka vypadá také v kostce ledu. měsíček – jeho okvětní lístky si směle můžete přidat do rýže, másla, jogurtu nebo koláče

– jeho okvětní lístky si směle můžete přidat do rýže, másla, jogurtu nebo koláče růže – okvětní lístky růže vyniknou v dobrém pití i na dezertu

– okvětní lístky růže vyniknou v dobrém pití i na dezertu sedmikráska – celé drobné květy ozvláštní každý jarní salát, potěší i jako dekorace na dortu či dezertu

