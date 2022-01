Katův šleh podle Pohlreicha: Vynikající a ostrý jak sekera. Takhle ho dělá šéf

Katův šleh je známé hospodské jídlo, které si čas od času rád dopřeje každý z nás. Základem je pikantní masová směs orestovaná na zelenině. Jako příloha se nejčastěji podává rýže nebo bramboráky. Dokonce i sám šéf Pohlreich toto jídlo připravuje a vy se můžete podívat jak!

Známé hospodské jídlo se připravuje z vepřového nebo kuřecího masa, které se dochucuje sójovou omáčkou, worcestrem a kečupem, aby získalo pikantní chuť. Přidávají se čerstvé papriky nebo nakládaná zelenina na lečo. Takto však vypadá katův šleh v klasické hospodě, Pohlreich na něj jde samozřejmě trochu jinak. Takový mistr jako on toto jídlo pozvedl na úplně jinou úroveň a díky tomu se můžete v kuchyni blýsknout i vy!

Katův šleh se v osmdesátých a v průběhu devadesátých let stal díky výrazné pikantní chuti neodmyslitelnou součástí jídelního lístku každé hospody i lepší restaurace. Teprve až před deseti lety z většiny meníček vymizel a nahradily ho moderní a lehčí pokrmy, které lépe vypadají i chutnají.

Základem klasického "kaťáku" je maso na nudličky a worcestr

Šlo totiž o to, že se do katova šlehu mohlo v restauraci schovat cokoliv, a zákazník to nepoznal. Odřezky masa, nevábná zelenina, zbytek z lahve od kečupu a podobně. Když si ale uděláte poctivý katův šleh doma, bát se nemusíte. Dokonce si určitě pochutnáte!

Na katův šleh je ideální vepřová kýta. Zdroj: shutterstock.com

Klasickou součástí takzvaného "kaťáku" je maso na nudličky a worcestr, který zaujme chuťovou převahu nad všemi dalšími ingrediencemi. Pak výrazná sterilovaná zelenina s kečupem a máte dokonáno. Chuť masa budete hledat jen stěží. Jídlo je pálivé, pikantní a ostré, proto by na něj měly zapomenout ženy, děti a kojící matky.

Katův šleh podle Zdeňka Pohlreicha

Pojďte si společně připravit speciální a moderní katův šleh podle Zdeňka Pohlreicha. Potřebovat budete 600 g vepřové kýty, jednu zelenou, červenou a žlutou papriku, velkou cibuli, dva stroužky česneku, čtyři nakládané okurky, konzervu drcených rajčat, feferonku, dvě lžičky cukru, lžíci octa, olej, sůl a pepř. Přidat samozřejmě můžete i zmiňovaný worcestr, ale Zdeněk Pohlreich říká, že není vůbec potřeba.

Když budete mít vše připraveno, pusťte se do vaření. Oloupejte cibuli a nakrájejte na půlkolečka. Připravte, omyjte a vykrájejte si papriky, které nakrájejte na nudličky. Okurky stejně tak.

Do kaťáku patří papriky na nudličky. Zdroj: aaltair / Shutterstock

Maso si také nakrájejte na nudličky, osolte, opepřete, a pokud chcete, přidejte worcestr. Zprudka orestujte na pánvi. Kuřecí stačí chvilku, vepřové cca deset minut. K masu přihoďte cibuli a restujte další dvě minuty. Pokud se směs připéká, přilijte trochu vody.

Poté přisypte nakrájenou papriku, posypte cukrem, přilijte ocet a opět restujte. Nakonec přijdou drcená rajčata, okurky a feferonka. Duste vše pod pokličkou půl hodinky.

Vhodnou přílohou je rýže, bramboráčky, ale i americké brambory, hranolky nebo čerstvý křupavý chleba.

Na přípravu klasického katova šlehu se podívejte ve videu:

