Víte, kdy správně osolit polévku? Většina lidí to vůbec netuší a ničí její chuť

Sůl je pro lidský organismus nepostradatelná a je dochucovací přísadou většiny pokrmů. Ačkoliv se to možná nezdá, i její používání má své zásady. Záleží na tom, kdy ji do připravovaného jídla přidáte. Víte, kdy a jak správně osolit polévku?

Konzumace soli má velký vliv na naše zdraví. Dodává do těla sodík, který je potřebný pro nervový systém, ale také pro celkové hospodaření s tekutinami v těle. Sůl může prospívat, ale zrovna tak i škodit, proto je nutné ji používat nejen v přiměřeném množství, ale i vhodným způsobem. Správné načasování totiž hraje prim!

Sůl má dát vyniknout chuti potravin

Oproti bylinkám a koření, které připravované jídlo dochucují svou specifickou vůní a konkrétní chutí, má sůl pouze posílit chuť používaných surovin. Slanost by nikdy neměla nijak vyčnívat, ale měla by být přirozenou součástí jídla.

Zprudka opečené maso je nejlepší solit až na talíři. Zdroj: shutterstock.com

Jak sůl funguje během vaření

Protože sůl zvyšuje bod varu, vyplatí se osolit vodu až ve chvíli, kdy se začne vařit. Díky tomu se zkrátí doba vaření dané potraviny. Takže vhodné načasování vám nepatrně ušetří i spotřebovanou energii.

Delší vaření chuť soli tlumí

Každý většinou solí tak, jak je zvyklý. Ale měli byste vědět, že pokud osolíte jednotlivé ingredience hned na počátku vaření, sůl krásně rozvine jejich chuť a postupným vařením slanost lehce slábne. Ve chvíli, kdy osolíte pokrm až ke konci vaření, bude slaná chuť mnohem intenzivnější. Proto solte po troškách a postupně vařené jídlo ochutnávejte.

Každá sůl je jinak slaná

Drobné rozdíly jsou také v druhu soli, kterou během vaření používáte. Naše chuťové buňky totiž umějí rozpoznat tvar solných krystalů a reagují na rychlost, s jakou se na jazyku rozpouštějí. Každá sůl má jiný tvar i hrubost, a tak nám každý druh připadá i jinak slaný. Jemně mletá sůl jídlo rovnoměrně ochutí a hrubě mletá má zase výraznější chuť. Při výběru soli je na to dobré myslet, abyste chutí hotové delikatesy nebyly nepříjemně zaskočeni.

Každý pokrm má na solení svou dobu

Protože je každá potravina jiná, žádá i svůj způsob přípravy a solení. Jak to tedy je?

Polévky a omáčky: Solte hned v počátku, všechny chutě budou mít čas se rozvinout.

Grilované maso: Zprudka opečené maso je nejlepší solit až na talíři. Když jej osolíte během pečení, pustí zbytečně moc šťávy, o kterou se tak ve výsledné chuti připravíte.

Dušené maso: V tomto případě je dobré solit hned v počátku vaření, maso lépe pustí šťávu a chutě se krásně propojí.

Vnitřnosti: Sůl použijte vždy až na konci vaření, protože v opačném případě by byly zbytečně ztvrdlé a vysušené.

Ryby: Solte vždy těsně před pečením nebo smažením.

Opečená zelenina: Zásadně solte až po opečení. Došlo by ke stejnému efektu jako s prudce pečenými steaky. Zelenina by se zbytečně topila ve vodě a ztratila by svou křehkost a křupavost.

Luštěniny: Vždy je solte až ke konci vaření nebo po uvaření. Mnohem rychleji vám díky tomu změknou.

Těstoviny a brambory: Zde platí známé „mořské pravidlo“. Osolte vodu vždy tak, aby byla slaná stejně jako moře. Tedy na 1 l vody 1 lžíci soli. Sůl přidávejte vždy až v moment, kdy se voda začne vařit.

Chléb a pečivo: Sůl vždy zapracujte do těsta podle daného receptu. Když totiž těsto neosolíte, nic s tím už později nenaděláte. K naprosto lahodné chuti pečiva už žádné dosolování nepomůže.

