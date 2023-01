Málokdo umí udělat dobrou kulajdu: Tato se sušenými houbami je excelentní

Hřejivá polévka do sychravého počasí je grunt. A jemně nakyslá kulajda plná voňavých hub je tou správnou volbou. Jak kulajdu připravit, aby se povedla vždy na výbornou a vy jste si pochutnali? Máme pro vás návod krok za krokem!

Procházky po lese a plné košíky hub, to je nádherná vzpomínka na léto a hřejivé dny. Léto a vůni lahodných lesních pokladů si lze připomenout i nyní v zimě, v době plískanic a nepříznivého počasí. Kulajda vás zahřeje na těle a pohladí po duši. Navíc vás s každým soustem odnese hlouběji do voňavého klidného lesa. A jak na houbovou lahůdku? Přesný postup krok za krokem najdete zde na videu:



Dobrá zpráva je, že do oblíbené kulajdy nemusíte mít houby čerstvé. Vystačíte si se sušenými zásobami. Skvěle budou v polévce chutnat smrkové hříbky, kováři a křemenáče. Nemusíte s nimi šetřit, do polévky dejte klidně dvě pořádné hrsti sušených pokladů. Dobré je houby před tím vložit do mísy, zalít dostatečným množstvím horké vody a nechat alespoň čtvrt hodiny odstát. Mezitím můžete začít se základem polévky.

Voňavá polévka je přesně to, co potěší všechny vaše smysly. Zdroj: shutterstock

Hutná a lahodná

Kulajda má jíškový základ, i proto se jedná o velmi hutnou polévku, která mnohdy vydá za hlavní pokrm. Svěžest a neotřelou chuť jí dodá čerstvý kopr, který je sice některými méně oblíben, ale rozhodně se díky jeho léčivým účinkům vyplatí ho čas od času do jídelníčku zařadit. A kulajda je zrovna skvělá příležitost. Základ polévky připravte v hlubším hrnci. Nechte rozpustit 3 lžíce másla a cibuli nakrájenou na drobné kostičky nechejte zesklovatět. Jakmile cibulka začne zlátnout, vsypejte do hrnce tři lžíce hladké mouky a umíchejte jíšku.

Houby v hlavní roli

Jíška má tendence se rychle připalovat, až budete tedy mouku na tuku opékat, klidně stáhněte plamen na minimum. Jakmile je mouka opražená, přišel čas hříbků. Vodu z nich použijte také, dodá polévce tu pravou lesní houbovou chuť. Opatrně tedy do hrnce vlijte vodu z hub a rozmíchejte s jíškou. Nakonec vsypejte i houby. Do polévky patří ještě 3 oloupané a na malé kostky nakrájené brambory.

Do kulajdy se hodí hlavně pevnější hříbky, skvěle v ní chutnají i křemenáče. Zdroj: shutterstock

Vývar a koření

Skvělou polévku ochutí 2 bobkové listy a 4 kuličky nového koření. Pokud se vám nechce koření z polévky lovit po kuličkách, dejte je do sítka na čaj a v něm do polévky vyvařit. Celý základ podlijte vývarem, nejlépe hovězím, skvělý bude ale i zeleninový. Přilijte vysokoprocentní smetanu dle chuti a dolaďte cukrem, octem solí a pepřem. Občas se může smetana v polévce srazit. Nejlepší je si naběračku polévky přelít do misky a smíchat se smetanou, až poté ji vlít do hrnce. Provařte alespoň 15 minut. Mezitím si můžete připravit vejce, která do polévky neodmyslitelně patří.

Zastřené vejce se do kulajdy skvěle hodí. Oproti klasickému vejci natvrdo však vyžaduje trochu víc péče. Zdroj: shutterstock

Natvrdo, nebo zastřené?

Je jen na vás, jakou variantu zvolíte. Někdo preferuje vejce natvrdo. Samozřejmě je s nimi i méně práce a nemusíte hlídat, zda bude žloutek dostatečně tekutý. Pro krémovější a lahodnější chuť můžete ale zkusit i zastřené vejce. Bílek je krásně pevný, ovšem žloutek zůstane nádherně krémový. Jako úplně poslední ingredience přijde do polévky nadrobno nasekaný kopr. Bylinka by se neměla v houbové lahůdce vařit, ztratila by na chuti i na barvě. Nejlepší je kopr do hrnce vhodit před podáváním a vmíchat do polévky.

