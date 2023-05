Upečeno za pár korun: 5 fantastických dezertů z toho, co už máte ve špajzu

Málo surovin, jednoduché postupy, nenáročné pečení, které moc nestojí. Je to možné i v době rostoucích cen potravin. Univerzální těsta můžete ozvláštnit pokaždé podle toho, co zrovna máte doma nebo vypěstujete na zahrádce.

Tři zásady levného pečení

Náhražky v redakci zrovna nezastáváme, ale to neznamená, že je nutné péct pokaždé podle receptu a třeba kvůli tomu draze. Máslo se dá téměř pokaždé nahradit sádlem, žloutky celými vejci ve stejné váze, a náplně je dobré obměňovat podle toho, kterou zavařeninu jste právě načali nebo jaké ovoce uzrálo či bylo v akci.

Když pečete pro jednoho nebo dva a nejste zvyklí sladké třeba snídat, je lepší vybírat kousky, které se dají snadno zamrazit. Zabalte je po jednom do alobalu nebo pečicího papíru a vložte ještě do uzavíratelného sáčku. Snadno pak odeberete jednotlivé porce.

Pro více lidí nebo když chystáte sešlost či oslavu, se vyplatí naplánovat veškeré pečení (včetně slaných věcí) rychle po sobě. Energeticky je totiž nejdražší troubu nahřát, udržování teploty už tak drahé není.

Plněné muffiny

Kdyby muffin a buchta měli děti… Tohle vlastně není tak nepředstavitelné, jak to na první poslech zní. A co teprve až zjistíte, jak to celé chutná.

200 g hladké mouky

150 g cukru

1 lžička prášku do pečiva

½ lžičky jedlé sody

šťáva a kůra z 1 pomeranče nebo 2 citrony (podle chuti i podle toho, jak se hodí k zavařenině)

1 lžíce oleje

150 g bílého jogurtu

1 vejce

100 g zavařeniny, nejlépe s kousky

Smíchejte suché přísady. Pak do nich vmíchejte citrusovou šťávu a kůru, olej, jogurt a vejce a míchejte, až se směs spojí, i když nemusí být dokonale hladká.

Do každého důlku na muffiny vyloženého papírovým košíčkem dejte 1 lžíci těsta, a na ni doprostřed lžičku marmelády. Do důlků pak rovnoměrně rozdělte zbývající těsto.

Pečte v troubě předehřáté na 160 °C dozlatova, asi 15 minut a před podáváním nechte zchladnout.

Plněné muffiny jsou ideálním dezertem na cesty - nepadá z nich drobenka a vejdou se do každého batohu. Zdroj: Shutterstock

Čokoládový moučník z hrnku

Ideální jako odpolední potěšení pro jednoho. K upečení navíc nebudete muset zapínat troubu. Připravuje se totiž jenom v mikrovlnce.

4 lžíce hladké mouky

2 lžíce kakaa

¼ lžičky prášku do pečiva

1 lžíce cukru

špetka soli

65 ml mléka

2 lžíce oleje

1 lžíce sekané čokolády nebo čokoládových pecek

Promíchejte mouku, kakao, prášek do pečiva, cukr a sůl. Přidejte mléko a olej a dobře prošlehejte. Nakonec vmíchejte čokoládu.

Směs přendejte do hrnku – měla by sahat maximálně do dvou třetin. Hrnek v mikrovlnce ještě podložte talířkem nebo ubrouskem, kdyby těsto vyteklo.

Mikrovlnnou troubu nastavte na vysoký výkon a zapněte na 1 minutu. Pak moučník zkontrolujte – měl by úplně vyběhnout a na dotek být pevný. Pokud je to potřeba, přidejte ještě 10 až 30 vteřin.

Nechte krátce vychladnout a pak podávejte, třeba poprášený moučkovým cukrem nebo s čerstvým ovocem.

Mugacake je ideální rychlá svačinka k odpolední kávě. Zdroj: Shutterstock

Jablečný koláč

Je sytý, v kulaté formě vypadá o něco slavnostněji, ale sluší mu i ta hranatá nebo hluboký plech – pak je jen nutné alespoň zdvojnásobit dávku. Stejně dobrý bude také z hrušek.

450 g pevnějších jablek

1 citron

225 g másla

225 g cukru

3 vejce

225 g hladké pšeničné nebo špaldové mouky

2 lžičky prášku do pečiva

25 g mletých mandlí (není nutné)

1 lžíce třtinového cukru na poprášení (není nutné)

Jablka oloupejte na krájejte na kostičky. Z citronu vymačkejte na jablka šťávu, promíchejte a dejte stranou.

V robotu nejdřív nechte našlehat změklé máslo, pak přidejte cukr a ostrouhanou kůru z citronu a vyšlehejte do nadýchané hmoty. Po jednom vmíchejte vejce a s každým i trochu mouky, pak zbytek mouky, prášek do pečiva a mleté mandle. Nakonec vmíchejte jablka a směs nandejte do dortové formy o průměru 28 cm vymazané máslem a vysypané moukou nebo vyložené pečicím papírem. Pokud chcete, poprašte ještě povrch třtinovým cukrem.

Dejte péct do trouby předehřáté na 180 °C. Nejprve 30 minut, pak podle potřeby zakryjte alobalem a dopečte ještě 20 až 30 minut dozlatova.

Nechte trochu zchladnout a pak teprve vyjměte z formy. Podávejte nejlépe teplý, třeba se šlehačkou.

Kefírová buchta na plech

Univerzální těsto, které chutná samo o sobě, doplněné například nasekanou čokoládou nebo ořechy. Stejně dobře poslouží i jako podklad pro ovoce v klasickém koláči s drobenkou. Poloviční množství naplní větší dortovou formu.

4 vejce

200 g cukru, může být třtinový

200 g oleje

750 g kefíru

300 g hrubé mouky

250 g hladké mouky

2 lžičky jedlé sody

špetka soli

Prošlehejte vejce s cukrem do světlé pěny, pak přidejte olej a nakonec kefír.

Do směsi přisypte obě mouky, sodu a sůl a vymíchejte hladké těsto. Vlijte do vymazaného a hrubou moukou vysypaného plechu, podle libosti ozdobte nebo dolaďte přísadami.

Pečte v troubě předehřáté na 180 °C asi 35 minut. Nechte na plechu vychladnout. Pokud chcete, můžete buchtu pocukrovat nebo poprášit kakaem.

Skvělá bude kombinace kyselejších meruněk a sladkých jahod s mandlovou drobenkou. Zdroj: Shutterstock

Základní scones

Scones jsou naprostý základ anglického čaje o páté. Něco mezi buchtičkami a houskami se peče jen z pár surovin, hotovo je za pár minut, a pokud chcete, můžete je ozvláštnit třeba přidáním koření, rozinek či kousků čokolády, stejně jako strouhaného sýra či bylinek.

350 g hladké mouky

½ lžičky prášku do pečiva

½ lžičky sody

špetka soli

85 g másla

284 ml podmáslí

Mouku, prášek do pečiva, sodu a sůl promíchejte v míse. Přidejte máslo nakrájené na kostičky a prsty promněte na strukturu podobnou drobence. Přilijte podmáslí (trochu nechte stranou a přidejte podle potřeby) a jen krátce prohněťte na měkké a nelepivé těsto.

Vyválejte ho asi na sílu 2 cm a z těsta vykrajujte kolečka zhruba o průměru 5 cm. Pokračujte, až spotřebujete všechno těsto.

Vykrájená kolečka klaďte na plech vyložený pečicím papírem a pečte 12 až 15 minut v troubě předehřáté na 200 °C dozlatova.

Scones můžete péct nasladko i naslano, třeba se sýrem a bylinkami. Zdroj: Shutterstock

Zdroj: časopis Receptář