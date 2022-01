Vynikající mandarinkový salát. Vyzkoušejte skvělé jídlo na neděli

Mandarinkový salát vás uspokojí, ať ho budete servírovat jako lehký hlavní chod nebo malý předkrm. Citrusy v salátu i v dresinku báječně ladí s jemnými krevetami i nahořklým lupením a salátu dodávají švih a svěžest.

Mandarinky se mimochodem jmenují buď podle čínských mandarínů, tedy císařských úředníků, nebo podle slova Mandara, což byl původní název ostrova Mauritius, odkud se dovážely. Při nákupu berte krevety spíš syrové nebo zmražené, ne ty předvařené. Na výsledku je rozdíl znát, předvařené byste opékáním zbytečně vysušili. Kromě mandarinek můžete vyzkoušet i pomelo, bude také skvělé, a spolehnout se můžete i na dobře vyzrálý pomeranč.

Potřebujete:

500 g čerstvých krevet

200 g rukoly, špenátu nebo jiného oblíbeného lupení

1 avokádo

2 lžičky olivového oleje

1 malá červená cibule

4 mandarinky

1 lžíce citronové šťávy

1 hrst hladkolisté petržele

1 lžíce studeného másla

půl lžičky sušeného česneku

půl lžičky citronové kůry

půl lžičky chilli vloček

velká špetka soli

čerstvě mletý pepř

nasucho opečené mandle a sezam na ozdobu

DRESINK

5 lžic olivového oleje

3 lžíce mandarinkové šťávy

1 lžíce rýžového octa

2 lžíce medu

1 lžíce světlé pasty miso

1 lžíce sezamového oleje

1 lžíce nastrouhaného zázvoru

1 lžíce jemně nastrouhané pomerančové kůry

Všechny suroviny na dresink dejte do nádoby vhodné na mixování a rozmixujte je dohladka. Rukolu nebo jiné lupení operte, osušte a vsypte do mísy. Přidejte na klínky nakrájenou cibuli a na tenké plátky nakrájené avokádo. Mandarinky oloupejte, rozdělte na jednotlivé dílky a zbavte je slupiček, abyste odhalili dužinu. V misce smíchejte česnek, chilli vločky, sůl a pepř. Krevety zbavte hlav, oloupejte a okořeňte připravenou směsí. V pánvi rozpalte olej a krevety na něm za stálého míchání jemně opékejte, stačí dvě tři minuty, jakmile pěkně zrůžoví, máte hotovo. Stáhněte pánev z plotny, zakápněte krevety citronovou šťávou, vmíchejte do nich nasekanou petrželku a studené máslo a za stálého míchání ho nechte rozpustit. Hotové krevety přidejte do připraveného salátu a vmíchejte ještě dresinkovou zálivku. Salát rozdělte na talíře, přidejte křehká filátka mandarinek a můžete ozdobit mandlemi a sezamem.

Další vynalézavé recepty najdete v časopisu Kreativ.

Titulka Kreativ Zdroj: Kreativ

Zdroj: Časopis Kreativ