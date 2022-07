Rychlý nepečený malinový dort: Osvěžující dobrůtka hotová bleskem

Většina dortů je časově náročná. Tenhle zvládnete „levou zadní“ a část práce za vás udělá lednička!

Dorty jsou na slavnostních stolech už nějaký ten pátek. Jejich „předchůdci“ - slavnostní koláče nazývané „tort“ se prý pekli už v 16. století ve Francii. Ale pořádné kalorické bomby okrouhlého tvaru, jako známe dnes, jsou záležitostí spíše 19. století. Jedním z dortových průkopníků byl vídeňský cukrář Sacher, který zhotovil čokládový dort, který uvnitř pomazal malinovou marmeládou a celý ho polil hořkou čokoládou. Servíroval ho s kopečkem smetany a vídeňská „smetánka“ (tedy boháči, kteří byli schopni za tenhle sladký zážitek zaplatit) si ho nemohli vynachválit. S dorty to změl i jiný Rakušák, Konrád Vogl, kterž v roce 1823 představil svůj kultovní Linecký dort. Kulatý zákusek napěchovaný těmi nejsladšími igrediencemi znali i Rusové, kteří vymysleli dnes oblíbený punčový dort.

Jedním z dortových průkopníků byl vídeňský cukrář Sacher. Zdroj: Shutterstock

Sladká věštba

Dort hrál zajímavou roli i v Německu a Anglii, kde se stal součástí různých milostných věšteb. Tehdy bylo ve zvyku do dortu zapéct prsten. Dezert se pak rozporcoval na úhledné dílky a dívka, která ve svém dortu našla šperk se prý do roka vdá. Možná, že lecjakého cukráře napadlo do těsta zapracovat ívce šperků, ale všechny nezadané slečny byly spokojené. Dnes je dort hrdinou narozeninových oslav. A protože je časově náročný, hospodyňky ho většinou kupují. My vám dnes přinášíme jednoduchý, efektní a výborný dort z piškotů a malin, který nadchne nejen oslavence, hosty, ale i vás! Přesvědčte se sami...

Jednoduchý malinový nepečený dort můžete nachystat i do skleniček. Zdroj: Shutterstock

Malinový dort se smetanou

Připravte si:

150 g jablečné šťávy

300 g dlouhých cukrářských piškotů

900 ml mléka

20 g vanilkového pudinku

400 g cukru

500 ml smetany

250 g másla

20 g želatiny rozpustné ve vodě

600 g malin

čtvercovou nebo kulatou formu na pečení (25 cm)

Postup:

Do misky nalijte jablečnou šťávu. Namočte do ní piškoty, které poté vyskládejte na dno dortové formy.

Svařte mléko s vanilkvým pudinkem a 200 g cukru. Hotový pudink nechte vychladnout.

Mezitím nakrájejte máslo na kousky a vyšlehejte na hladkou hmotu. Do ní pak postupně přidávejte vychlazený pudink. Výslednou masu rozetřete na piškotový základ dortu.

Dort dejte na 1 hodinu do lednice.

Poté vyšlehejte smetanu se 100 g cukru. Směs rovnoměrně navrstvěte na dort a uhlaďte nožem.

Nakonec dejte do misky maliny a rozmixujte je se 100 g cukru. Směs sceďte přes sítko a přidejte do ní želatinu rozpustnou ve vodě.

Malinovou hmotu rozetřete na povrch dortu.

Formu opět uložte na hodinu do lednice, aby želetina mohla zatuhnout.

Pokud chcete, můžete jednotlivé porce dortu ještě dozdobit lístkem máty.

Zdroje: www.youtube.com, dortymp.proweb.cz