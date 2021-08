Levné a chutné obědy do stovky pro čtyřčlennou rodinu

Ne každý má na to obědvat steaky nebo svíčkovou každý den. Můžete si ale připravit i takové mňamky, kvůli kterým nebudete mít hluboko do kapsy. Pojďte se s námi podívat, jaké recepty si můžete uvařit do stokoruny a pochutná si celá rodina. Navíc nebudete muset trávit u plotny hodiny, jsou totiž hotové raz dva.

Pokud chcete ušetřit nějakou tu korunu na jídle a i přesto si pochutnat, stačí se zamyslet nad tím, co vaříte. Přinášíme vám tipy na levné recepty do stokoruny, na kterých si pochutná čtyřčlenná rodina. Navíc jsou tato jídla rychle uvařená, proto vám zbyde více času věnovat se svým blízkým.

Křupavé bramboráky

Suroviny:

800 g brambor

sůl

4 stroužky česneku

200 g hladké mouky

1 vejce

rostlinný olej

4 lžíce mléka

2 lžičky majoránky

mletý pepř

zelenina na ozdobu

Postup:

Brambory omyjte, oloupejte a najemno nastrouhejte. Přebytečnou vodu z bramborákového těsta slijte. Česnek oloupejte a nastrouhejte, prolisujte nebo nakrájejte na tenké lupínky. Mléko ohřejte a horké přilijte k nastrouhaným bramborám. Poté přidejte hladkou mouku, vejce, česnek a zamíchejte. Směs na bramboráky osolte, opepřete, dochuťte majoránkou a opět důkladně promíchejte. Jestliže je těsto příliš řídké, přidejte mouku, pokud je naopak husté, přidejte trochu mléka. Na pánvičce nebo na lívanečníku rozehřejte olej, potom na něj lžící rozetřete těsto a bramboráky prudce z obou stran osmažte dozlatova. Ozdobit je můžete oblíbenou zeleninou nebo třeba kopečkem zakysané smetany s pažitkou.

Cuketové rizoto

Suroviny:

1 ks střední cuketa

250 g rýže

1 ks cibule

500 ml zeleninový vývar

olej

sůl

mletý koriandr

Postup:

Troubu předehřejeme na 200 °C. Cibuli oloupeme, nakrájíme najemno a v zapékací míse na oleji zesklovatíme. Cuketu omyjeme a osušíme. Pokud je cuketa starší s tvrdou slupkou, oloupeme ji, mladé cukety loupat nemusíme. Z cukety vydlabeme jádra, nakrájíme ji na malé kousky, přidáme k cibuli a krátce osmahneme. Rýži propláchneme a přidáme k zelenině. Vše zalijeme zeleninovým vývarem, osolíme a okořeníme (místo mletého koriandru můžeme použít třeba kari). Rizoto přivedeme k varu, zakryjeme poklicí a dáme do trouby. Cuketové rizoto pečeme v troubě podle typu rýže 40 - 60 minut. Pro sytější verzi můžeme cuketové rizoto obohatit o kuřecí maso (osmahneme na cibulce před cuketou), další druhy zeleniny (mrkev, petržel, kukuřice, hrášek – vždy začínáme přidávat na cibulku na kousky nakrájenou zeleninu od nejtvrdší) a/nebo můžeme rizoto posypat strouhaným sýrem.

Nudle s mákem

Suroviny:

200 g těstoviny (široké nudle, tagliatelle)

60 g mletého máku

40 g moučkového cukr

50 g másla

špetka soli

Postup:

Mletý mák smícháme s moučkovým cukrem, cukru přidáme podle chuti. Nudle uvaříme ve vroucí osolené vodě podle návodu a scedíme, máslo rozpustíme. Uvařené nudle smícháme se sladkým mákem a na talíři polijeme rozpuštěným máslem. Nudle s mákem můžeme také ozvláštnit přidáním trochy skořice nebo strouhaného tvarohu.

Kuřecí paličky s rajčaty

Suroviny:

12 kuřecích paliček

1 sklenička bazalkového pesta

4–5 menších rajčat

sůl

pepř

Postup:

Kuřecí paličky omyjte, osolte a opepřete a promíchejte se skleničkou bazalkového pesta a nechte asi 15 minut odležet. Pak paličky narovnejte do pekáčku, přidejte na půlku nakrájená rajčata, vložte do trouby vyhřáté na 180 °C a pečte asi 35–40 minut.

Plněné pečené brambory

Suroviny:

4-6 velkých brambor

lžíce olivového oleje

4 plátky slaniny

plechovka červených fazolí

hrnek mražené kukuřice

1 malá červená cibule

lžička římského kmínu

hrst strouhaného sýra

Postup:

Brambory pořádně omyjte, potřete olejem, ze všech stran dobře osolte, každou zvlášť zabalte do 2 vrstev alobalu a dejte asi na 1,5 hodiny péct při 200 °C. Během pečení přidejte do trouby slaninu, aby se nasucho dokřupava opekla. Když jsou brambory měkké, nechte je ještě půl hodiny v troubě lehce vychladnout, poté je rozřízněte a naplňte směsí fazolí, kukuřice a nasekané cibulky ochucené římským kmínem a trochou soli. Pro lepší chuť můžete zeleninovou směs orestovat na troše oleje. Posypejte nadrobenou slaninou, strouhaným sýrem a podávejte.

