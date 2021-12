Oblíbené zázvorové cukroví královny Alžběty II.: Je snadné a vynikající

Každý člověk má oblíbený druh cukroví, královny nevyjímaje. A vy to její nejoblíbenější klidně můžete upéct doma, protože pro vás máme přesný postup přímo z královské kuchyně!

Alžběta II., která se stala královnou ve svých 25 letech, má celý život slabost pro sladkosti. Pochutná si na delikátní čokoládě špičkové kvality, ale sáhne i po té „obyčejné“ ze supermarketu. Nechává si připravit zdravější dezerty, ale i čokoládové pěny a piškotový dort. Na Vánoce se vždy těší na klasické perníčky. I když... klasické, vlastně ty královské!

Samokypřící mouka, co to je?

Než se vrhneme na recept, vysvětlíme si pojem „samokypřící mouka“, která se v surovinách objeví hned na začátku. Jedná se o hladkou pšeničnou mouku, která je obohacena o kypřící složky. V anglicky mluvících zemích je běžně k dostání. Tuto vychytávku, která šetří čas, si nechal patentovat bristolský pekař Henry Jones roku 1849. Mouku lze sehnat i u nás, ale pouze ve vybraných obchodech. Ale to vůbec nevadí, protože si jí můžete připravit doma: smíchejte 110 g hladké mouky, 1 g soli a 3 g prášku do pečiva.

Britské mleté koření

U nás na perníčky používáme perníkové koření, ale v Británii se připravují s trochu odlišnou směsí:

lžíce kvalitní mleté skořice

2 lžičky mletého nového koření

2 lžičky mletého muškátového oříšku

lžička mletého hřebíčku

lžička mletého zázvoru

lžička mletého koriandru

¾ lžičky mletého muškátového květu

Zázvor je důležitou součástí směsi koření, která se na perníčky používá. Zdroj: asharkyu / Shutterstock.com

Ingredience na perníčky

200 g samokypřící mouky

100 g nesoleného másla

lžička mletého zázvoru

lžička směsi koření

25 g cukru krystal na poprášení

75 g tmavě hnědého měkkého cukru

45 ml mléka

poleva na zdobení

Do receptu potřebujeme měkký tmavě hnědý cukr (nahoře vpravo). Zdroj: Profimedia

Jak na královské cukroví

Promíchejte mouku s kořením, přidejte máslo nakrájené na kostičky a vše spojte pomocí prstů. Poté přidejte mléko a pečlivě smíchejte. Vzniklé těsto zabalte do potravinové fólie a nechte odpočinout přes noc v lednici. Pokud tolik času nemáte, dopřejte těstu chlad alespoň dvě hodiny.

Po této době si předehřejte troubu na cca 180 °C. Těsto rozválejte podle sebe, ale to královské je vysoké 3 mm. Na plech, který je samozřejmě vyložený pečicím papírem, nasypte trochu krystalového cukru a vykrájené perníčky na něj vyskládejte. Šup s plechem do trouby! Perníčky pečte do zezlátnutí, raději na první várku důkladně dohlížejte.

Než začnete perníčky zdobit, nechte je vychladnout.

Cukrová poleva

Nejzákladnější a nejvíce používaná poleva na perníčky je tato: smíchejte jeden bílek s 200 g cukru moučka (nejlépe 3x prosátý), se lžící šťávy z citronu a míchejte metličkou do ztuhnutí. Poleva musí být tuhá tak, aby nestékala ze lžíce. Pak už stačí použít zdobící sáček a rozjet fantazii na plno!

Na zdobení vám bude stačit i silný pytlík s minidírkou. Zdroj: iery Phoenix/Shutterstock.com

