Obližprst: vynikající nadýchaná sladká dobrůtka hotová za pár minut

Máte rádi šťavnaté a nadýchané zákusky s krémem? Právě takový vám dnes nabídneme. Řezy s vtipným názvem „Obližprst“ budete mít za chvilku hotové a pochutná si rodina i návštěva. Obližprst má kakaový základ, žloutkový krém i vrstvu sněhu. Je to prostě pohádka!

Zdroje: erecepty.eu, www.toprecepty.cz

Na Obližprst připravte krém nad párou

Příprava lahodného řezu není nijak náročná. Může vás překvapit šlehání nad párou, ale ani to není nic, co byste nezvládli. Jediným rozdílem je, že misku, ve které budete šlehat, umístíte nad hrnec s vroucí vodou. Miska se bude zvolna ohřívat, ale přitom se nebude nic připalovat ani vřít. Maximální teplota v misce by měla být okolo 40 °C. Klidně zkoušejte teplotu jen prstem. Dokud je teplota přijatelná, pak je všechno v pořádku.

Jak připravit korpus na Obližprst

Připravte si suroviny v předstihu na každou část zákusku zvlášť. Bude se vám lépe pracovat. A práce půjde krásně od ruky.

Na pečený kakaový základ budete potřebovat následující suroviny:

5 celých vajec

100 g moučkového cukru

0,5 dl oleje

100 g polohrubé mouky

1 balíček kypřícího prášku

2 lžíce kakaa

tuk na vymazání a mouku na vysypání plechu, případně papír na pečení

Předehřejte troubu na 200 °C. V hluboké misce vyšlehejte všechna vejce s cukrem do pěny. Po částech přidávejte střídavě mouku smíchanou s kakaem i práškem do pečení a olej. Vše vymíchejte do konzistentní hmoty. Směs na plech roztáhněte stěrkou rovnoměrně a upečte.

Řezy Oližprst si oblíbí jistě celá rodina. Zdroj: Profimedia

Žloutkový krém na řezy Obližprst

Na žloutkový krém bude potřeba:

5 žloutků

2 dl mléka

2 lžíce hladké mouky

1 balíček vanilkového cukru

250 g změklého másla

Nad párou v hlubší misce vyšlehejte žloutky, mléko, mouku a cukr, až vám směs zhoustne. Nechejte vychladnout a pokračujte ve šlehání. Přidejte změklé máslo a vyšlehejte do hladkého konzistentního krému.

Sníh na zákusek Obližprst

Na sníh si přichystejte:

5 bílků

300 g moučkového cukru

na posypání se hodí sladké kakao nebo hoblinky čokolády.

Sníh můžete také vyšlehat nad párou. Cukr je vhodné začít přidávat, až když bílky mírně zteplají, aby se jednoduše rozpouštěl a pojil. Šlehejte až do okamžiku, kdy je teplota sněhu okolo 40 °C.

Sník můžete také vyšlehat nad párou. Zdroj: Profimedia

Pěkná dekorace prospěje i lahodnému Obližprstu

Vychladlý čokoládový korpus nechejte na plechu nebo přemístěte na tác. Později už přemístění půjde jen těžko. Korpus pomažte vrstvou krému a následně vrstvou sněhu. Nechejte vychladnout v ledničce.

Zdobit můžete řezy v celku nebo až během servírování. Z Obližprstu uděláte pěkným servírováním výborný nedělní zákusek nebo luxusní pohoštění pro návštěvu. Nejíme jen ústy, ale i očima!

Řezy dozdobte hoblinkami čokolády nebo kakaem. Zdroj: Profimedia