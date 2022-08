Blesková omáčka ke grilovanému masu podle Pohlreicha: Vynikající a super rychlá

K létu grilování prostě patří. Jste vášnivým „masožravcem" a chcete si masíčko něčím vylepšit? Zkuste super rychlou omáčku podle šéfkuchaře Zdenka Pohlreicha, jinou už dělat nebudete.

Rozžhavený gril je v létě k vidění na většině zahrad v celé republice. A na grilu se chystá spousta dobrot a nejen těch masových. Oblíbenost si získal sýr, klobásky, ale i zelenina, jako třeba cuketa, paprika nebo rajče. Faktem je, že maso na žebříčku jednoznačně vede.

I když je k dispozici v obchodech velké množství nejrůznějších hotových omáček a dipů vhodných ke grilování, dá se říct, že mnoho z nich člověk už někdy ochutnal a oblíbil si jen hrstku výrobků. Ano, je to pohodlný a rychlý způsob, ale co překvapit rodinu, a vlastně i sebe, bleskovou omáčkou, která posléze rozhodně zůstane ve vašem grilovacím repertoáru?

Grilování k létu patří. Připravte k masu luxusní dip! Zdroj: Shutterstock.com / Autor: Shutterstock.com

Omáčka k masu podle Zdeňka Pohlreicha

K přípravě rychlé omáčky nebo chcete-li dipu budete potřebovat jen jablko, 3 lžíce majonézy, bílý jogurt (s vyšším procentem tuku), 2 lžičky kari koření, špetku cukru a špetku soli. Nejprve si oloupejte jablko, zbavte ho jádřince, nastrouhejte na jemné straně struhadla a nechte prozatím v mističce. Do větší misky si dejte bílý jogurt, majonézu, kari a dobře promíchejte. Přidejte nastrouhané jablíčko a dochuťte solí a cukrem. A to je celá věda, jednoduché, že?

Když už jsme u té majonézy...

Majonéza je pojem! Lidé si bez ní nedokáží určité pokrmy vůbec představit. Zajisté váš jazyk už ochutnal mnoho této bílé dobroty od různých značek a našel si tu „svou“. Ale asi vás nepřekvapí, že chuťově vede majonéza domácí. Jestliže si myslíte, že se jedná o recept, který vás připraví o spoustu času, mýlíte se. Domácí majonéza je hotová v cuku letu a její jemná dokonalá chuť vás okouzlí natolik, že tu kupovanou v regálu obchodu necháte pro někoho jiného.

Připravte si 200 – 300 ml slunečnicového oleje, 3 žloutky, lžičku dijonské hořčice, trochu citronové šťávy (nebo ocet - vyzkoušejte obě varianty, co vám bude více chutnat) a sůl.

Domácí majonéza je jednoduchá a hlavně - výborná! Zdroj: Valentyn Volkov / Shutterstock.com

Všechny zmiňované ingredience si předem vyndejte na linku, aby dosáhly pokojové teploty. Poté do misky dejte žloutky, na ty dejte špetku soli, hořčici a přidejte několik kapek citronové šťávy. Za stálého šlehání metličkou kapejte do směsi olej, ten se musí se vším dokonale spojit. Olej vše zahustí, a jakmile bude majonéza alespoň trochu hustá, můžete z kapek přejít do jemného pramínku a za pár chvil je domácí majonéza na světě.

