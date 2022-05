Správný postup na výrobu pampeliškového medu: Takto ho dělali naši předci

Pampeliškového medu se dříve každoročně v rodinách připravovaly hektolitry. Není se čemu divit! Je to lahodné sladidlo s mnoha pozitivními účinky na náš organismus. Nachystáte si ho letos do zásoby také?

Jistě moc dobře víte, že označení „med“ není v totmo případě úplně správné, ale tak nějak jsme si na tento název zvykli. Připravený pro vás máme jak recept za tepla, tak za studena.

Pampeliškový med má spoustu zdravotních benefitů. Pomůže při kašli a nachlazení, pozitivně působí na játra, slezinu, žlučník, trávení a močové ústrojí. Samozřejmě bychom s účinky mohli pokračovat dál a dál, ale toto jsou ty nejvíce zmiňované.

Sběr pampelišek

Sběr žlutých kvítků si dobře naplánujte, jelikož by se měly pampelišky co nejdříve zpracovat. Nejideálněji vyrazte nějaký den okolo poledne, kdy svítí sluníčko a květy jsou v plné síle. Samozřejmostí je trhání někde na odlehlejším místě, daleko od silnic, průmyslové oblasti, ale i polí, kde se využívají na postřik pesticidy či hnojiva.

Pampeliškový med za studena by měl uzrávat na slunci. Zdroj: Shutterstock

Pampeliškový med za studena

Ingredience:

květy pampelišek

citron (BIO)

pomeranč (BIO)

cukr

Jak na to:

Květy položte na stůl a vyčkejte, až se z nich vystěhuje veškerý hmyz. Květy nijak neoplachujte, zbytečně byste přišli o pyl. Mezitím si nakrájejte citron i pomeranč na kolečka. Nachystejte si zavařovací sklenici, kterou jste řádně vymyli a osušili. A začíná se vrstvit! První vrstva je tvořena květy, druhá cukrem a třetí plátky citrusů. Po každé této „trojce“ upěchujte celý obsah vařečkou. Vrstvěte do doby, než je sklenice plná, ale dbejte na to, aby poslední vrstvu tvořil cukr. Následně sklenici uzavřete víčkem a postavte cca na tři dny na parapet, aby ke sklenici mohly sluneční paprsky.

Pampeliškový med vařený

Suroviny:

400 kusů pampeliškových květů

3 citrony

2 l vody

2 kg cukr krystal

Pampeliškový med za studena si zachová nejvíce zdraví prospěšných látek. Zdroj: Shutterstock

Postup přípravy:

Opět nechte z květů vystěhovat drobný hmyz, popřípadě mu můžete trochu mechanicky pomoci. Následně hlavičky pampelišek přendejte do většího hrnce (4 l) a přelijte květy dvěma litry vody. Do hrnce vhoďte i citrony, které jste si předem nakrájeli na kolečka. Takto nachystanou směsku vařte 15 minut, poté přendejte hrnec někam, kde vám nebude moc překážet, a přiklopte ho pokličkou. Hrnce si nevšímejte 24 hodin, bude si žít vlastním životem. Další den výluh přelijte přes plátno nebo hustý cedník do nového hrnce. Do obsahu přidejte cukr a cca 90 minut povařte na nízkém stupni plotýnky. Med se poté začne krásně táhnout. Pokud máte raději ještě hustější konzistenci, nechejte med vařit déle – bude postupně více a více tmavnout a houstnout. Až se vám bude zdát konzistence i barva ideální, začněte přelévat hotový med do řádně umytých a vysušených skleniček, uzavřete je víčkem a máte veškerou práci za sebou. Teď už si jen užívat sladkou pochoutku plnou zdraví!



