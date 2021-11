Staročeská kachna pomalu pečená: Starý poctivý recept našich předků

Svátek svatého Martina, který připadá na 11. listopad, máme neodmyslitelně spjatý s pečenou husou nebo kachnou a mladým svěžím vínem. Naši předci v tomto období ukončovali zemědělský rok, odváděli úroky vrchnosti a začínali šestinedělní půst. Pochutnejte si i vy na tradiční pečené kachně.

„Na svatého Martina se dělá skvělá hostina." To říká stará povídačka. V Čechách má tento svátek dlouholetou tradici. 11. listopad oznamoval, že se zima a Vánoce blíží. Před nástupem půstu, která začínal o den později, to byla poslední možnost, kdy se mohlo jíst maso a veselit se. V tento den se také věštilo. Jakmile byla husa snědena, začala se prozkoumávat její kostra. „Podle toho, jak byla kostra vyvinutá, se předpokládalo, jaká bude zima. Jestli tuhá nebo mírná," říká etnografka PhDr. Vladimíra Jakouběová.

Svatý Martin a drůbež

Se svatomartinskými hody je spojena převážně husí pečínka. Legenda říká, že: „Sv. Martin byl poustevník, který kolem sebe shromáždil následovníky a mnichy. Když zemřel biskup z Tours ve Francii, tak si lidé zvolili Martina jako nového biskupa. Jenže ten se před delegací schoval v jedné z pousteven. Husy ho však svým kejháním prozradily, a tak ho lidé našli a udělali jej biskupem. Martin pak nařídil, že všechny husy musely jít za trest na pekáč,“ vypravuje kolínský farář Ján Halama. Další legenda praví, že husy svým kejháním rušily Martinovo kázání. Za to byly potrestány upečením. Kořeny tradice martinské husy lze vysledovat až do doby císaře Karla Velikého, který vládl v letech 768 až 814 našeho letopočtu. Den sv. Martina (Martinstag) byl podzimním termínem k odvádění úroku a robotních dávek vrchnosti. Kde se vzala tradice péct svatomartinskou kachnu, nevíme. Předpokládá se však, že kachní maso je obecně lépe dostupné, levnější a také lahodnější, než husí.

Pečená kachna

Inspirujte se receptem našich předků a připravte si konfitovanou kachnu. Pomalé pečení ve velkém množství vlastního tuku způsobí, že maso bude provoněné, křehké a vláčné. Při této přípravě buďte trpěliví, nebuďte zvědaví a neotevírejte troubu, aby jste nahlédli. Nebojte se, kachna se nepřipálí.

Pomalu pečená kachna

Připravte si dostatečně velký pekáč, celou očištěnou kachnu, sůl, kmín a hladkou mouku. Maso očistěte a omyjte zevnitř i zvenku pod tekoucí studenou vodou. Nechte ho okapat a osušte jej papírovou utěrkou. 4 lžíce celého kmínu vložte do drtiče na koření a rozemněte ho. Krásně se provoní. Přidejte k němu 2 lžičky soli a promíchejte. Kořením posypejte kachnu ze všech stran. Nezapomeňte jím ochutit i útroby zvířete. Pekáč přiklopte víkem, vložte do trouby a pečte bez jakýchkoli zásahů 6 hodin na 120 °C. Na konci pečení sejměte pokličku, zvedněte teplotu na 200 °C a horkým vzduchem pečte 15 až 20 min. Kachna bude mít křupavou kůrčičku a v kuchyni to bude jemně vonět po pečínce. Jakmile kachnu vyndáte z trouby, bude ležet ve vlastním omastku.

Příprava omáčky

Po upečení kachnu vyjměte z omastku, přemístěte na tác. Výpek nechte chvíli odstát a z povrchu odstraňte sádlo. To uložte do sklenice a nechte ho v ledničce na další použití. Zbytek výpeku přelijte do hrnce. Dochuťte ho solí, zaprašte moukou a pořádně rozmíchejte, aby v něm nebyly hrudky. Vařte cca 5 minut, aby se vytvořila jemná řídká omáčka. Tou pak zalijte na talíři chlupaté knedlíky, zelí a naporcované maso.

