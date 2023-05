Placky z mletého masa na čerstvém zelí: Geniálně jednoduchý recept na neděli!

Není tak obtížné uvařit dobrý nedělní oběd. To nejtěžší obvykle bývá vymyslet, co vařit. Zkuste netradiční kombinaci tradičních surovin. Zkuste placky z mletého masa na čerstvém zelí. Není to složité vaření a oběd bude všem moc chutnat. Uvidíte!

Mleté maso a zelí Kombinace mletého masa a zelí není nikterak neobvyklá. V mnoha národních kuchyních narazíte na recepty, ve kterých jsou základními surovinami mleté maso se zelím. My se naučíme recept, který vás možná překvapí netradiční ingrediencí - jogurtem. Celý recept uvidíte v tomto videu: Placky na zelné plátky Celou hlávku čerstvého zelí nakrájíme na plátky o šířce asi 2 cm, které poklademe na plech vyložený pečicím papírem. Osolíme a opepříme. V míse smícháme půl kila mletého masa, přidáme na kostičky nakrájenou cibuli, osolíme, opepříme, dochutíme směsí italských bylinek, muškátovým oříškem s mletou paprikou. Chuť podpoříme dvěma stroužky prolisovaného česneku. Zamíchanou masovou směs vytvarujeme na placky a položíme na plátky zelí. Jogurtová omáčka Chuťově zajímavou omáčku si připravíme z 6 lžic bílého jogurtu, 2 lžic rajčatového protlaku, nasekané jarní cibulky a kopru. Posolíme a opepříme. Takto připravenou omáčkou potřeme mleté maso. Dáme do vyhřáté trouby na 180 °C a 45 minut zapékáme. Kopr dodá omáčce výraznou chuť a vůni. Zdroj: shutterstock Příloha s vůní česneku Než se maso se zelím upeče, připravíme si jednoduchou přílohu. Tři brambory nakrájíme na půlměsíčky. V míse si připravíme zálivku ze 3 lžic oleje, 2 stroužků rozetřeného česneku, soli, pepře a mleté papriky. Brambory v zálivce zamícháme. Jednotlivé bramborové půlměsíčky poklademe na plech a posypeme strouhaným parmezánem. Pečeme na 200 °C přibližně 15 minut. Ještě horké brambory na závěr posypeme opět parmezánem smíchaným s nasekanou listovou natí petrželky. Lahodná chuť zelí s mletým masem podpořená česnekovými bramborami nikdy nezklame. Zdroje informací: www.youtube.com