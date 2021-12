Jak udělat přepuštěné máslo neboli Ghí a proč je lepší než obyčejné?

Přepuštěné máslo není rozhodně žádnou horkou novinkou, protože ho znali již naši předci. Jeho výhoda tkví hlavně v delší trvanlivosti. Zkusíte si ho s námi připravit?

Naše babičky přepuštěné máslo pod pojmem ghí rozhodně neznaly. Dříve se pro tento produkt používal výraz šmolc.

Při přípravě se během vaření oddělí mléčná bílkovina a zůstává pouze čistý tuk. Z toho vyplývá, že přepuštěné máslo mohou i lidé, kteří jsou alergičtí na laktózu. Postup při přípravě přepuštěného másla a ghí je velice podobný, ale ghí se připravuje déle.

Indické ghí (ghee)

Máslo se v indickém podnebí rychle kazí, tudíž se bez přepuštěného másla v tamních oblastech lidé neobejdou.

Má i svou silnou pozici v ajurvédské medicíně, která pochází právě z Indie, a považuje se za elixír života. Obsahuje vitamíny A, D, E, K (takže všechny vitamíny rozpustné v tucích). V Indii patří ghee k jedné z nejcennějších potravin, která má i náboženský význam.

Přepouštění másla. Zdroj: Africa Studio / Shutterstock.com

Jak si přepuštěné máslo připravit doma

Budete potřebovat jedinou ingredienci – máslo. Připravte si dvě másla, hrnec, lžíci, plátno (plena, ubrousek, apod.) a uzavíratelnou nádobu.

Máslo nakrájejte na menší kusy, vložte do hrnce a nechte rozpustit při velice nízké teplotě. Poté ho zvolna vařte přibližně půl hodiny. Během těchto 30 minut se odpaří z másla voda. Nezapomeňte na míchání a sbírání bílé pěny, která se na povrchu bude tvořit. Jakmile se z rendlíku rozvoní jemně oříšková vůně, máslo bude mít zlatavou barvu a na dně kastrolu začne hnědnout usazená bílkovina, je hotovo. Nechte právě připravené „tekuté zlato“ trochu vychladnout a přes plátno (nebo něco, co používáte) nechte prokapat do předpřipravené nádoby, ve které budete upravené máslo uchovávat. Přepuštěné máslo vám vydrží daleko delší dobu, než máslo klasické.

Postup přípravy můžete shlédnout na tomto videu:

Výhody přepuštěného másla

Rozhodně trvanlivost! Doma připravené přepuštěné máslo vám vydrží až rok a víte, že nemusí být ani v lednici? Další výjimečností, kterou oplývá, je to, že snese vyšší teplotu než máslo. Zahřát ho lze až na 250°C!

Podporuje trávení, posiluje imunitní systém, působí též jako antioxidant a přispívá k hojení popálenin.

Přepuštěné máslo má oproti tomu klasickému při tepelné úpravě hned několik zásadních výhod Zdroj: FuzullHanum / Shutterstock.com

K čemu přepuštěné máslo využít?

Dá se říci, že se jím dá nahradit tuk téměř ve všech receptech. Použít ho můžete při pečení, smažení, restování, fritování, ale naopak i při konfitování (pomalé a dlouhé vaření při nízké teplotě) masa nebo zeleniny.

Zdroje: www.ceskatelevize.cz, www.novinky.cz, www.toprecepty.cz