Zapomenutý rajčatový prášek: K čemu slouží a jak ho snadno vyrobit doma

Znáte rajčatový prášek? Můžete si jej koupit ve voňavých obchůdcích s kořením, online anebo si ho vyrobte. Pokud máte přebytek vlastních rajčat, pak rajčatový prášek má hned několik výhod. Povíme vám, jak na to a přidáme i pár tipů na použití podomácku vyrobeného koření z "rajských jablek".

Zapomenutý rajčatový prášek

To bude zase nějaká novinka, říkáte si. Ale není! Rajčata sušili na sluníčku už Aztékové a rozemletá sušená rajčata byla v Evropě obvyklou ingrediencí už v 19. století. Dokonce byl prášek mnohem oblíbenější než nakládaná rajčata a není se co divit. Proč a nač si rajčatový prášek vyrobit? Má to hned několik výhod.

Máte velké množství rajčat? Vyrobte si vlastní rajčatový prášek. Zdroj: Fotosenmeer / Shutterstock.com

Vyrobit doma prášek z rajčat dokáže každý

Vyrobit rajčatový prášek není nic těžkého. Pěkná rajčata omyjte, nakrájejte na plátky a sušte. Můžete si vybrat, zda použijete sušičku, troubu nebo sluníčko. Jakýmkoli způsobem je potřeba z rajčat vysušit maximum vody, aby byla vhodná k rozemletí. V troubě sušená rajčata i mírně zkaramelizují, takže jsou tmavší a mírně odlišné chuti než při jiných způsobech sušení. Nesnažte si sušení zkrátit, počkejte až jsou skutečně zbavená veškeré vody. Gumová rajčata se opravdu špatně drtí, žmolkovatí se, lepí a budou plesnivět.

Rajčata můžete usušit v sušičce, troubě nebo na slunci. Zdroj: Sabino Parente / Shutterstock.com

Koncentrovaná chuť rajčat v prášku

Do výroby rajčatového prášku musíte investovat trochu práce a hodně času. Naštěstí není potřeba kontrolovat rajčata co pět minut a výsledek stojí za to. Získáte rajčata v nejkoncentrovanější možné podobě. Jejich chuť bude velmi podobná na slunci sušeným rajčatům, ale mnohem intenzivnější. Je to podobné jako se sušenou cibulí a česnekem. Jejich chuť je natolik intenzivní, že zcela nahradí masoxy a bujonové kostky, navíc jsou stoprocentně přírodní a vhodné i pro citlivé děti nebo dospělé alergiky.

Nejekonomičtější skladování rajčat

Získáte prášek s výraznou sladkokyselou chutí rajčat a co dál? Má to i jiné výhody! Tento způsob skladování je nejekonomičtější ze všech. Prášek se dá uchovávat v čemkoli uzavíratelném, je k okamžitému použití, bez vody se nezkazí a zabírá nejméně místa ze všech možných způsoby konzervace rajčat.

Rajčatový prášek má výraznou sladkokyselou chuť. Zdroj: Profimedia

Prášek z rajčat je také zdravý

Rajčatový prášek není nabitý jen chutí, ale také nutričně zajímavými látkami. Z vitamínů jsou nevíce zastoupeny A, B i C. Mezi minerální prvky patří hlavně magnezium a železo. V prášku najdete také vysoký podíl vlákniny a lykopen čili červené rostlinné barvivo s antioxidačními účinky.

Na co použít prášek z rajčat?

Co s ním? Určitě si poradíte. Protože je to koncentrát, můžete jen dobře použít na všechno, kam obyčejně rajčata dáváte.

Rajčatový prášek je ideální na:

rajskou polévku i omáčku

vlastní salsu do základu pizzy

do omáčky na špagety a dalších omáček s rajčatovým základem

ochucení majonézy či tatarské omáčky

domácí aioly čili dipu s majonézovým základem, horou česneku, chilli papriček nebo rybí omáčkou

do dresingů na salát

dochucení tvrdých sýrů na obloženém talíři

do pomazánek s lučinou nebo měkkými sýry

ke grilovaní nebo na pečení masa použijte prášek jako koření a vetřete jej

do marinád

Rajčatový prášek se výborně hodí do dipů, omáček, marinád i jako suché koření na vetření do masa. Zdroj: PRESSLAB / Shutterstock.com

