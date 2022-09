Celý týden nemusíte vařit. Recepty, které vám ušetří čas i peníze

Chcete si usnadnit práci s každodenním vařením? Vařte s rozumem a hlavně ekonomicky! Máme pro vás pár tipů na rychlé a levné recepty, které jsou zároveň zdravé a velmi chutné.

Základem všeho je zvolit praktický způsob vaření. Takže když už něco vařím, dá se to využít i k přípravě dalších pokrmů během týdne. Ve výsledku vám to totiž podstatně ušetří nejen peníze, ale i dost času, který budete moci využít i zajímavějším způsobem. Zkuste to třeba s níže uvedenými recepty.

Jednoduché a rychlé zeleninové burgery

Toto jídlo je nejenom praktické, protože se dokonale hodí jako hlavní chod, ale i jako sváča do tašky. Zároveň je poměrně rychle hotové, a hlavně chutné a s minimem kalorií.

Propláchněte červenou čočku a zalijte ji v hrnci studenou vodou zhruba 2 cm nad ni. Přidejte 2 až 3 listy bobkového listu, 1 malou lžičku soli a dejte vařit tak na 3 až 5 minut. Ne déle, čočka by byla rozvařená a mohla by z ní být nevzhledná kaše.

Bezmasé burgery můžete vyšperkovat dle chuti. Zdroj: zarzamora/Shutterstock.com

Mezitím si nakrájejte najemno 1 velkou cibuli a nastrouhejte si 2 větší mrkve. Cibulku dejte na chvilku na pánev na oleji orestovat společně s mrkví. Následně zeleninu vložte do čisté mísy.

Vařenou čočku slijte a propláchněte studenou vodou, tím zabráníte jejímu dalšímu měknutí. Nechte dostatečně vykapat, případně nadbytečnou vodu pomocí vařečky vymačkejte. Přidejte ji k podušené zelenině společně s tofu, které jste předem rozmačkali vidličkou a vše spojte důkladným promícháním. Přidejte 2 lžičky lahůdkového droždí, dosolte dle chuti, přisypte 1 hrnek strouhanky, 1 lžičku uzené mleté červené papriky, stejné množství sušeného oregana, čerstvý nebo sušený česnek a 1 celé syrové vejce.

Opět vše řádně propracujte, nejlépe rukama, aby se veškeré ingredience chuťově propojily. Pak tvořte burgery, které obalíte ve strouhance a rozložíte je na plech vyložený pečicím papírem. Poté je dejte péct asi na 15 minut do předem vyhřáté trouby. Po uplynutí této doby potřete burgery z obou stran olejem a dejte je zapéct na dalších 20 minut.

Dressing a plnění burgerů

Dejte do misky 1 porci pasty tahini, stejnou dávku vaší oblíbené hořčice, 1 lžíci citronové šťávy, 3 lžíce vody, sůl dle chuti a vše řádně smíchejte. Případně můžete použít k dochucení i čerstvé bylinky, dodají omáčce šmrnc. Následně můžete začít plnit burgery. Použít lze koupené bulky, ale domácí jsou lepší, tak když budete mít čas, upečte si je raději vlastnoručně. Rozkrojenou bulku potřete dresingem, vyložte listem zeleného salátu, plátkem čerstvého rajčete a nějakého chutného sýra. A na závěr použijete marinovanou zeleninu, kterou si uděláte dle návodu níže. Nakonec poloviny bulek spojte a máte pro rodinu zdravé a rychlé jídlo, které i skvěle vypadá.

Zeleninový vývar je základ

Nakrájejte si na větší kusy čerstvou mrkev, cibuli i se slupkou, petržel a dejte do pánve spolu s troškou oleje na chvíli orestovat. Mezitím si nakrájejte na kolečka pórek, řapíkatý celer a žampiony. Do pánve nejprve přidejte celou hlavičku česneku rozříznutou na dvě poloviny a poté i pórek a celer. Jakmile zkaramelizuje česnek, přidejte i žampiony. Restujte dalších 3 až 5 minut a poté vložte obsah do předem připraveného hrnce. Zeleninu zalijte vodou, dosolte a přiveďte k varu. Následně na mírném stupni vařte další hodinu. Část vývaru si můžete uchovat ve sklenicích v lednici a zbytek lze využít na další polévky dle vaší chuti a surovin, které doma momentálně zrovna máte a potřebujete je zpracovat.

Rychlé pickles se hodí ke všemu

Nejedná se o klasickou fermentaci, ale spíše rychlé marinování. Pokrájejte si na kolečka červenou cibuli a stejně tak salátovou okurku. Naskládejte je do čistých uzavíratelných sklenic a následně si připravte nálev z 2 naběraček horké vody, 1 naběračky octa a dle chuti cukru a soli. Lákem zalijte sklenice se zeleninou. Nechte vychladnout, poté uzavřete a můžete tuto lahůdku skladovat nejlépe v lednici. Jde opravdu o „rychlovku“, která chutná skvěle.

A něco rychlého ke snídaním?

Vložte do mísy 3 dávky celozrnných vloček, 1 dávku loupaných mandlí a stejně tak strouhaného kokosu, 1 kávovou lžičku sezamových, slunečnicových a lněných semínek a vše náležitě promíchejte. Vlastně si můžete přidat vše co milujte jako například pekanové nebo i jiné ořechy. Lze dochutit špetkou soli.

Následně si dejte do hrnce rozpustit 2 lžičky arašídového másla, 2 polévkové lžíce kokosového oleje, 5 polévkových lžic brusinkového sirupu a vše prohřejte, aby se jednotlivé ingredience lépe propojily. Poté hmotu nalijte do připravené vločkové směsi a opět řádně promíchejte. Nakonec vše vysypte na plech vyložený pečícím papírem a dejte zapékat do trouby třikrát po 5 minutách na teplotu 200 °C. Pokaždé vždy celý obsah plechu pečlivě promíchejte, aby došlo k rovnoměrnému upražení a zlatavé barvě. V tento moment můžete do směsi přidat jakékoliv sušené ovoce a třeba i dýňová semínka. Skladujte na suchém místě v uzavíratelné sklenici. Jsou výborné s jogurtem nebo sezónním ovocem a do všech druhů kaší.

Domácí rajčatová omáčka se hodí jako základ k rajské polévce, ale i ke špagetám. Dochutí skvěle také zapečené lasagně a třeba i pizzu. Zdroj: Shutterstock

Rajčatová omáčka je oblíbená a má všestranné využití

Dejte podusit na pánev s rozpáleným olejem 1 rozkrájenou cibuli, po chvilce přidejte i pokrájený česnek a 1 lžičku sušeného oregana. Protože je momentálně rajčat všude spoustu, využijte raději čerstvá rajčata a až během zimy ty, co jste si sami naložili. Je na vás, jestli požijete loupaná či neloupaná, pokrájejte je a vložte je do pánve na cibulku. Přidejte špetku soli a cukru dle vaší chuti a nechte tak 3 až 5 minut povařit. Když jí všechnu nespotřebujete, nebo si jí uděláte rovnou větší množství, lze s přehledem skladovat v lednici. Hodí se jako základ k rajské polévce, ale i ke špagetám. Dochutí skvěle také zapečené lasagně a třeba i pizzu.

Zdroje: www.spektrumzdravi.cz, www.fresh.iprima.cz, www.jimezdrave.cz