Těsto stačí omotat kolem skleničky. Tenhle chleba je snadný a chutná fantasticky

Pečení domácího pečiva je opět velký trend a jeho neodolatelné vůni se jen tak nic nevyrovná. Pokud nemáte moc času, vyzkoušejte rychlý recept na vynikající plněný domácí chleba, který je křupavý a nepřekonatelný.

Pokud jste propadli kouzlu domácího pečení, máme pro vás dnes jeden zajímavý recept na domácí chleba. A nejen tak ledajaký! Nejenže jej zvládne každý, ale ve výsledku vás čeká skvěle ochucený a také vzhledem zajímavý bochníček plný mnoha neodolatelných vůní.

Chleba nemusíte plnit jen jako sendvič, můžete to udělat již při samotném pečení. Vaše rodina vás jistě pochválí za „chléb s překvapením“. Hodí se jako ideální svačinka i do práce.

Domácí chleba v každé domácnosti

Dříve měla každá hospodyně svůj ověřený recept a nebyla domácnost, kde by chyběl na stole vlastnoručně upečený chléb. Postupem času se tato tradice začala nahrazovat průmyslovou výrobou a později i prodejem pečiva v podobě rozpékaných polotovarů. Ovšem časy se opět mění a v současné době prochází pečení domácího chleba velkou renesancí.

Dříve měla každá hospodyně svůj ověřený recept na chléb. Zdroj: shutterstock.com

Obecně o chlebu

Zpravidla bývá základní surovinou na výrobu chleba mouka. Její druh se odvíjí dle toho, co hodláte péct. Většinou se používá kombinace žitné a pšeničné mouky. K nakynutí se zpravidla využívá kvásku, kvasnic či droždí. Těsto je vždy nutné před samotným pečením pečlivě uhníst a nechat nakynout.

Chleba lze péct v klasické troubě nebo v domácí pekárně, která téměř všechnu práci udělá za vás. Receptů na domácí chleba však existuje opravdu velké množství. Dnes přinášíme jeden netradiční, který však nikdy nezklame a peče se v troubě. Je neuvěřitelně jednoduchý a uvidíte, že všem zachutná natolik, že ho budete péct znovu a znovu.

Recept na originální chléb plněný slaným sýrem

Rozmělněte mezi prsty do misky 20 g droždí, zalijte ho 200 ml teplého mléka, zasypte 2 polévkovými lžícemi hladké mouky a 1 kávovou lžičkou krystalového cukru. Kvásek řádně promíchejte, přikryjte čistou utěrkou a nechte tak 10 minut vzejít.

Nakynutý kvásek dejte do větší mísy a přidejte 180 g crème fraîche, tedy husté smetany, která je vyrobena z kravského mléka a obsahuje nejméně 30 % tuku v sušině. Přilijte také 60 ml oleje, 200 ml vody, přisypte 1 kávovou lžičku soli a 850 g mouky. Potom z této směsi uhněťte ručně nebo pomocí robotu hladké a kypré těsto.

Těsto v míse opět přikryjte utěrkou a nechte ho na teplém místě dalších 30 minut kynout. Nakynuté těsto vyjměte na pomoučněný vál a rozdělte si ho na dvě poloviny. Jednu vraťte do mísy, druhou rozválejte válečkem do obdélníkové placky a potřete ji 120 g měkkého nerozpuštěného másla.

V misce si rozmačkejte vidličkou 200 g sýra feta a vmíchejte do něho nakrájenou čerstvou petrželku. Touto směsí posypte celou plochu rozváleného těsta a přejeďte ji párkrát válečkem, krásně se s ním spojí. Rádýlkem rozřízněte těsto na dlouhé pruhy o šířce 5 až 7 cm.

V misce si rozmačkejte vidličkou 200 g sýra feta a vmíchejte do něho nakrájenou čerstvou petrželku. Přidat můžete i olivy. Zdroj: Profimedia

Vymažte si kulatou dortovou formu máslem a vysypte moukou či strouhankou. Doprostřed postavte sklenici ze silného skla, hrdlem dolů. I to je nutné potřít máslem a posypat moukou, aby se ke sklenici těsto posléze nepřilepilo. Pak už stačí jednotlivé pruhy těsta se sýrem namotávat okolo sklenice po celé ploše formy, a to až k okrajům. Ve chvíli, kdy vám dojde ochucené těsto, zpracujte druhou polovinu těsta stejným způsobem a doplňte formu tak, aby byla plná. Následně dejte péct do předem vyhřáté trouby na 180 °C zhruba na 30 minut.

