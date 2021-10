Jak připravit sirup z rýmovníku: Nejlepší postup na vařený i za studena

Rýmovník má několik jedinečných vlastností, díky nimž patří mezi oblíbenou rostlinu. Nejenže ulevuje při rýmě, ale také odpuzuje klíšťata a komáry. Kromě toho jde o léčivku, která pomáhá třeba i s léčbou pokožky nebo artritidou. Vyrobte si z rýmovníku zázračný sirup, který můžete užívat v průběhu celého roku.

Chcete být připraveni na chřipkovou sezónu plnou rýmy a ucpaného nosu? Pak si domů nebo na zahrádku pořiďte rýmovník. Když ucítíte, že na vás leze rýma, okamžitě zahajte léčbu. Připravte si z rýmovníku čaj, sirup nebo ho rozemněte v prstech a inhalujte. Také lze šťávu z listu natřít pod nos.

Z rýmovníku si můžete udělat i nálev na proplachování nosu. Několik listů zalijte teplou vodou a nechte půl hodiny louhovat. Nálev přeceďte, přidejte odměrku soli a kapku tea tree oleje.

Nejvíc však rýmovník funguje tak, když ho čerstvý zkrátka a jednoduše pořádně rozkoušete. I při bolestech v krku můžete sníst pár lístků rýmovníku. Alergici a astmatici by ho měli mít přímo v ložnicích, uvolňuje totiž dýchací cesty.

Rýmovník pomůže se spoustou neduhů! Zdroj: Profimedia

Čaj z rýmovníku je skvělý pro astmatiky

Účinný v boji s rýmou a nachlazením je také čaj z rýmovníku. Vložte několik lístků na dno šálku a zalijte horkou vodou. Tři minuty nechte louhovat a následně můžete pít. Tento čaj pijte co nejvíce teplý, má pak větší účinky.

Rýmovníkový čaj je skvělý pro astmatiky, lidi s problémy se žaludkem nebo s vysokým krevním tlakem. Pomáhá s komářím štípnutím, ekzémy a je protizánětlivý. Rýmovník snižuje zarudnutí, otoky a podráždění.

Rýmovníkový olej je bohatý na omega-6 mastnou kyselinu, která pomáhá s regenerací kloubů. Některé výzkumy ukazují, že by rýmovník také mohl být účinnou podpůrnou léčbou při rakovině prsu. Čaj z rýmovníku je také doporučován lidem trpícím úzkostmi. Navozuje klid, harmonii a kvalitní spánek.

Rýmovník roste i venku. Zdroj: ben bryant/Shutterstock.com

Sirup z rýmovníku - horká cesta

Suroviny:

20 ks rýmovník listy

2 ks citron s chemicky neošetřenou kůrou

voda dle potřeby

1 kg cukr krupice

Postup:

Den před plánovaným vařením sirupu si připravte odvar. Lístky rýmovníku nemyjte a spolu s očištěnými plátky citrónu (limety či pomeranče) dejte do hrnce a přelijte dostatečným množstvím horké vody, vše musí být ponořené. Nechejte vylouhovat přes noc pod pokličkou.

Druhý den sceďte přes sítko a přiveďte odvar k varu, poté ztlumte plamen a pomalu přisypte cukr. Za občasného míchání vaříme a hlídáme konzistenci sirupu. Konzistenci zkoušíme tak, že pomocí lžičky vezmeme malé množství sirupu a kápneme jej na čistý studený talíř, pokud kapička drží tvar, je sirup již hotový.

Ještě teplý jej nalijeme do skleniček a otočíme je dnem vzhůru. Hotový sirup po zchladnutí ještě zhoustne. Uchováváme jej na chladném místě.

Sirup můžete skladovat v ledničce zhruba měsíc. Před podáváním vždy zkontrolujte, zda se v něm netvoří plíseň.

Opláchnuté a osušené lístky rýmovníku natrhejte nebo překrájejte. Zdroj: Shutterstock

Sirup připravovaný za studena

Příprava sirupu bez vaření je zdlouhavější a vyžaduje větší množství lístků rýmovníku. Šetrnější způsob výroby ale zachová v hotovém sirupu více účinných látek.

Suroviny:

50 i více lístků rýmovníku

1 kg cukru

citrusy s chemicky neošetřenou kůrou (pomeranč, citrón, limetka)

Postup:

Opláchnuté a osušené lístky natrhejte nebo překrájejte. Citrusy pečivě omyjte a nakrájejte na plátky. Do uzavíratelné sklenice postupně vkládejte vrstvu lístků, cukru, vymačkané citrónové šťávy a plátky citrusů. Pokračujte, dokud není nádoba plná, končí se vrstvou cukru. Naplněnou sklenici uzavřete a nechte stát minimálně 2 až 3 týdny, nejlépe za oknem na slunci. Obsah se postupně stává tekutým, cukr se rozpouští. Nádobu pravidelně kontrolujte, případně obsah promíchejte a znovu upěchujte. Dávejte také pozor, aby se ve sklenici neobjevila plíseň. Jakmile je všechen cukr rozpuštěný, vzniklou tekutinu přeceďte. Snažte se ze směsi vymačkat co nejvíce tekutiny, vhodné je například pláténko. Naplňte do sklenic a uchovávejte v chladu a temnu.

Zdroj: www.bylinkyprovsechny.cz, www.recepty.cz, www.rehabilitaci.info