Snadný tvarohový koláč bez korpusu: Vláčný, slaďoučký, lehounký jako vánek

Podzimní počasí svádí k tomu zalézt si s hrnkem čaje pod deku a číst si knížku nebo pustit nějaký pěkný film. Co si k tomu ale takhle dopřát vláčný a lahodný tvarohový dezert, který není přehnaně sladký. Navíc je i zdravý a snadný na přípravu!

Na podzim a v zimě trávíme doma mnohem více času než třeba v létě, není tedy divu, že jsme více v kuchyni a vyváříme. Také samozřejmě častěji pečeme. Možná už vám došly nápady, čím každý víkend uspokojit rodinnou touhu po sladkém, proto pečete stále dokola to samé. My vám přinášíme recept na vláčný, sladký, lehký a velmi snadný tvarohový koláč bez korpusu.

Velkou výhodou je, že v koláči chybí korpus, je tedy mnohem lehčí a lépe stravitelný. Také je v něm velké množství tvarohu, který je zdravý a pro naše tělo prospěšný. Proč bychom vlastně měli tvaroh jíst?

Tvaroh pbsahuje hodně bílkovin

Tvaroh vzniká sražením kaseinu, což je základní mléčná bílkovina. Dělí se na tučný, polotučný, nízkotučný a také zcela bez tuku. Tvaroh je lépe tráven nez třeba takové maso nebo ryby, které také obsahují hodně bílkovin.

Jemný tvaroh je dobře stravitelný. Zdroj: Eivaisla/Shutterstock.com

Kromě toho, že je snadno stravitelný, má i další blahodárné účinky na lidský organismus. Je bohatý na vápník, draslík, hořčík nebo zinek, měď a mangan. Z vitamínů jsou to zase vitamíny skupiny B, dále vitamín A, C, D, E, riboflavin a kyselina listová. Dokonce je v něm obsažen i betakaroten.

Studie ukázaly, že pokud chceme mít zdravé nehty, kosti, zuby a vazy, je přímo nezbytné konzumovat dostatek tvarohu. V poslední době se i poukazuje na jeho schopnosti prevence před rakovinou a také na jeho vliv na mladistvý vzhled pokožky.

Tvaroh se kromě pečení hodí i do pomazánek

Tvaroh se kromě koláčů, dortů, buchet a ovocných knedlíků hodí do pomazánek, k zelenině, ale i ke sladkému ovoci, oříškům či ovesným vločkám. Živiny, které jsou v ovoci a zelenině, pomáhají s plnohodnotným trávením tvarohu.

Konzumace tvarohu je také skvělá v tom, že perfektně zasytí. Honí-li vás tedy večer mlsná, dejte si pár lžiček a máte od hladu pokoj. Je také doporučován, když má někdo problémy se žlučníkem, cukrovkou, nadváhou, střevy či žaludkem.

Pojďte si dopřát dávku tvarohu díky tavrohovému koláči bez korpusu.

Tvarohový koláč s rybízem. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Tvarohový koláč bez korpusu

Suroviny:

200 g změklého másla

220 g cukru

1 vanilkový cukr

6 vajec

1 kg tvarohu v kostce

120 g polohrubé mouky

1/2 kypřícího prášku

Postup:

Tvaroh necháme přes plátýnko vykapat a vymačkáme. Máslo s cukrem, vanilkovým cukrem a vejci ušleháme do pěny. Tvaroh přidáme do pěny a šleháme, pak přidáme mouku smíchanou s kypřícím práškem a šleháme na hladké těsto. Vlijeme do vymazané a moukou nebo strouhankou vysypané dortové formy o průměru 26 cm. Vložíme do předem vyhřáté trouby a pečeme na 200 °C asi 50 minut. Necháme na mřížce vystydnout a pocukrujeme.

Na to, jak upéct tvarohový koláč bez korpusu, se podívejte ve videu:

