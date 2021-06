Nejsnazší a nejlevnější cesta, jak si udělat doma anglický trávník

Obdivujete v sousedství nádherný travní koberec? Můžete se o něj pokusit i u vás doma. Tak s chutí do toho, ať brzy obdivují sousedi ten váš!

Nejideálnější období pro „opravy“ trávníku je od dubna-května. Nejprve začněte s likvidací plevelů a mechu. Ty zbytečně zabírají trávě místo, ubírají jí potřebné živiny, vzduch a vlhkost. Nejjednodušší je zakoupit v obchodě postřik, který nemá vliv na trávu. Poté, co nežádoucí plevel a mech odumře, vyhrabejte uhynulé zbytky.

Vertikutátor – velká pomoc

Jestli vlastníte vertikutátor, přišel pravý čas ho využít! Abyste nemuseli odstraňovat zbytky ručně, vertikutátor to velmi kvalitně udělá za vás. Po dokončení této základní práce možná budete překvapení, že trávy vlastně moc nemáte (já byla překvapená až moc).

Holá místa je potřeba dosít. Kupte si vhodnou travní směs! Pro anglický trávník by měla obsahovat více než 70% podíl travních druhů. Proto nekupujte levné směsi v hypermarketech, ale zainvestujte například v českých šlechtitelských stanicích.

Zakoupenou směs vysejte do pročištěného trávníku a potáhněte slabou vrstvou travního substrátu (použijte k tomu obrácenou stranu hrábí). Jestli chcete trávník vyrovnat do roviny, udělejte to s křemičitým pískem. Lze použít až 4 litry písku na metr čtvereční! Poté, co písek uschne, začne propadávat a nebude vidět.

Pravidelnost

Na řadu přichází nejproblematičtější část – PRAVIDELNÁ PÉČE. Myslete na to, že základem pro dobrý trávník je, aby se ke kořenům dostal vzduch, protože trávu živí přeci jen kořeny!

Vzduch ke kořenům nejlépe dostanete vertikutátorem (2x ročně), odstraňováním plstě, provzdušňováním (rycí vidle dejte do země, lehce povytáhněte drn a vidle vytáhněte).

Zavlažování trávy – má samozřejmě velký význam. Ale překvapující věcí je, že by se nemělo zavlažovat denně. Vláha by se měla dostat do hloubky alespoň 10 cm, proto je lepší kropit trávu jednou za tři dny, ale vydatně.

Jak udržovat ideální krátký porost – pokud jste se do díla pustili, tak se vším všudy. Pořiďte si vřetenovou sekačku, ta stébla seká podobně jako nůžky. Rotační sekačka je nevhodná, protože stéblo sejme vysokou rychlostí nože, tím pádem se stéblo rozdělí, a to je nežádoucí. Rotační sekačkou vzniká vystresovaná tráva! A to doslova! Opravdu tato tráva vynakládá veškerou energii na zhojení ran.

Na zahradách se doporučuje sekat 2x týdně a udržovat stále stejnou výšku. Golfové greeny se kosí denně, ale pochybuji, že i obrovský nadšenec do téhle řehole půjde..